La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tomó juramento a Markwayne Mullin como el nuevo secretario de Seguridad Nacional en medio de elogios del presidente Donald Trump.

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El presidente elogió la trayectoria empresarial y política de Mullin y habló sobre lo que según él era el deseo de los demócratas de mantener las fronteras abiertas, pero Mullin ayudó a cerrarlas.

Trump despidió a Kristi Noem en medio de críticas generalizadas por su gestión del departamento, incluida la violencia de operaciones migratorias que derivaron con la muerte de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, pero también sobre su gestión administrativa y el gasto de una campaña publicitaria de 220 millones dólares.

Este jueves, Mullin emitió su primer mensaje como titular del DHS, al cual llega en medio de un pleito en el Congreso por la asignación de fondos.

“Quiero agradecer al presidente Trump y a mis colegas del Senado por confiarme este cargo crucial”, dijo Mullin, “Como secretario de Seguridad Nacional, espero continuar la misión del presidente Trump de salvaguardar al pueblo estadounidense y defender la patria. Mi principal prioridad es conseguir la financiación necesaria para el departamento, de modo que los increíbles patriotas que apoyan a nuestras 22 agencias esenciales reciban su salario y puedan continuar su labor fundamental para mantener segura a nuestra nación”.

Mullin no abordó la polémica sobre la forma en que se han ejecutado las operaciones migratorias, incluida la actuación de agentes enmascarados, violencia en detenciones, ingresos a viviendas sin órdenes judiciales y el repliegue violento de manifestante, Pero confió en que los demócratas y republicanos logren un consenso de financiación del DHS.

Deporte

La selección mexicana de fútbol enfrentará en la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo a dos rivales de alto voltaje, que bien pueden ser los caballos negros de esta próxima o de cualquier competencia internacional.

Son los equipos de Portugal y Bélgica. Primero, el sábado 28, el TRI enfrentará a una de las elecciones con más profundidad en el mundo entero, Portugal, quien se hospedó en la Riviera Maya y solo estará 48 horas en la Ciudad de México para así evitar los efectos de la altura.

Los mexicanos querían ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca y se quedaron con las ganas debido a una lesión del astro portugués y ahora la estrella más rutilante del partido será el propio Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México para el próximo mundial y que lucirá su remodelación, aunque todavía no estará al 100%.

La ausencia de Cristiano Ronaldo ha provocado que los precios de los boletos para el duelo del sábado se hayan desplomado dramáticamente en la reventa.

El Cuadro Azteca cerrará la fecha FIFA ante otro rival de altura, la selección de Bélgica. Esto en la ciudad de Chicago. Bélgica, como ocurre prácticamente con todo el resto de selecciones a lo largo y ancho del mundo, también ha sido víctima de las lesiones y confirmó que Leandro Trossard del Arsenal y Hans Vanaken del Brujas no viajarán a los Estados Unidos por lesión.

Pero desde luego que la baja más notable de los Red Devils será la de su goleador Romelu Lukaku, quien simplemente le hizo el feo al partido, ya que, sin dar mayores detalles, la cuenta oficial del equipo de Bélgica informó que el exjador del Chelsea, Manchester United, Inter de Milán, entre otros, ha optado por centrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física, es decir, no quiso venir. México se enfrentará a Portugal el sábado 28 en el estadio Ciudad de México a las 8 de la noche y a Bélgica en el Soldier Field de Chicago a las 7:30, ambos horarios en el tiempo del centro.

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