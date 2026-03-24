La Opinión Hoy: Trump enviará a la Guardia Nacional a aeropuertos “si no es suficiente” con ICE

El presidente Donald Trump afirmó que se plantea enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos del país si es que se mantienen las filas y los retrasos que se están generando y que están causando caos en algunos de ellos por la falta de agentes debido al cierre parcial del departamento de Homeland Security.

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Este mismo lunes, Trump envió a 13 aeropuertos a los agentes federales de inmigración para reforzar a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte y tratar de normalizar la situación.

Trump aseguró que fue él quien se lo propuso al responsable de coordinar la aplicación de las políticas de control migratorio y de deportaciones a nivel federal, el conocido también como el ZAR de la Frontera, Tom Homan.

El departamento de seguridad nacional, Homeland Security, permanece parcialmente cerrado desde el 14 de febrero, ya que no se alcanzó un acuerdo para aprobar sus fondos. Los demócratas exigen una serie de cambios en la política migratoria a los republicanos, cómo impedir que los agentes lleven máscaras o que sean necesarias órdenes judiciales para detenciones o entradas en domicilios.

Las negociaciones para poner fin al cierre parcial del gobierno continúan en el Congreso, aunque parecen estancadas por el momento, al tiempo que Trump instó el domingo a los republicanos a no negociar nada con los demócratas si estos no aprueban su proyecto de ley que exigiría prueba de identidad obligatoria a todo aquel que se registre para votar en las próximas elecciones federales.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La Opinión, nos contó las novedades en el mundo de la música en Dale Play.

“Tuve la fortuna de presenciar El Festival Vive Latino, que como sabemos es uno de los festivales de música en español más reconocidos a nivel iberoamericano. Ya en su edición número 26 ahí hubo artistas de la talla de Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs, y muchísima gente, la verdad que más de 60 actos en total y la verdad que fue una experiencia muy agradable, divertida, pero bueno, ya estoy acá de regreso en Nueva York y de regreso con los estrenos esta semana”, dijo Liseth Pérez.

Agregó que fueron “dos días llenos de música desde el mediodía hasta muy tarde y bastante agotador, debo decir. Vimos clásicos como Amanda Miguel, Manuel, Mijares, estuvo Paulina Rubio, la verdad que es una mezcla muy interesante. Tengo entendido que el festival comenzó siendo meramente de rock, tanto en inglés como en español, principalmente en español, obviamente, pero luego se ha diversificado y entonces mezclan un poco de todo. Hay un poquito de pop, hay balada, hay música urbana también y por supuesto también el rock que no deja de faltar y es el que más resalta todavía en el festival”.

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