La Opinión Hoy: Declaran a Meta y Google culpables por adicción a redes sociales

Un jurado de Los Ángeles otorgó una victoria sin precedentes a una joven que demandó a Meta y Google por su adicción a las redes sociales durante la infancia. El veredicto histórico declaró responsables a Meta Platforms y Alphabet Inc. la empresa matriz o holding de Google en un caso relacionado con la adicción a redes sociales y sus efectos en la salud mental de menores.

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La demanda fue presentada por una joven que argumentó haber sufrido graves daños a su salud mental tras desarrollar adicción a plataformas operadas por estas compañías. Este fallo es el primero de su tipo en Estados Unidos y podría influir en más de 2,000 demandas similares pendientes a nivel nacional.

De acuerdo con el caso, estas demandas sostienen que empresas como Meta, Google, Snap Inc y TikTok diseñaron conscientemente productos que fomentan el uso compulsivo entre niños y adolescentes, exponiéndolos a riesgos como autolesiones, y afectaciones psicológicas.

El abogado en políticas tecnológicas de la organización Public Citizen, J.B. Branch, afirmó en un comunicado que el jurado de California ha enviado un mensaje claro: Las empresas que diseñan productos que intensifican la adicción y contribuyen a daños graves serán responsabilizadas por el público estadounidense.

Branch calificó el fallo como un momento decisivo en la lucha por exigir responsabilidad a las empresas de redes sociales por construir productos que sabían que eran adictivos, manipuladores y dañinos para los niños.

El caso también ha sido comparado con los litigios históricos contra la industria tabacalera. “Los paralelismos con el Big Tobacco son cada vez más evidentes”, señaló Branch. “Al igual que las tabacaleras, las redes sociales construyeron modelos de negocio basados en la dependencia, minimizaron la evidencia del daño y resistieron implementas de seguridad significativas”.

Entre las prácticas señaladas en el juicio destacan el uso de funciones como el scroll infinito, notificaciones constantes, amplificación algorítmica y segmentación conductual diseñadas según la acusación para maximizar el tiempo de uso, la adicción y los ingresos.

Farándula

En los espectáculos con Clary Castro, periodista de La Opinión, sobre la nueva versión, un reencuentro de Hannah Montana.

“Estamos hablando de Miley Cyrus y este especial de aniversario de Hannah Montana. Miley reveló algunos detalles que conforman esta producción del aniversario, entre ellos que Selena Gómez va a formar parte de este especial. Recordemos que ambas se dieron a conocer en Disney Channel y ambas tenían o han tenido, digamos, sus respectivos programas en donde han podido brillar muchísimo. Sin embargo, hay que ser honestos, la trascendencia de Hannah Montana y todo el crecimiento tanto musical como profesional que llevó Miley”, dijo Castro.

Agregó que “Son muchas cosas las que se encierran dentro de esta celebración emotiva, por cierto, porque repito, hay muchas personas que han crecido alrededor este de esta de esta producción. Y hay que reconocer que además de Miley Cyrus, de en esta en este aniversario veremos la participación de su papá, Billy Ray Cyrus, con quien literalmente protagonizó resoplido esta serie y llama la atención porque obviamente ha raíz de temas personales que tienen que ver con su mamá y la vida que ha llevado a cabo Billy y las decisiones que ha llevado a cabo el señor Billy Ray Cyrus, pues se han separado literalmente, o sea, no conviven, no existía esta comunicación desde hace muchos años. Así que será interesante verlos en esta plataforma, ver cómo se desenvuelven y cómo desarrollan sus personajes a partir de esta nueva realidad”.

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