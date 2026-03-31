La Opinión Hoy: Gianni Infantino supervisa preparativos para el Mundial en México

La organización del próximo mundial de fútbol continúa avanzando en México con la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sostuvo reuniones con autoridades locales para evaluar el estado de los preparativos de la Copa del Mundo. La capital del país tendrá un papel central en el torneo con cinco partidos programados, incluida la inauguración por tercera ocasión en su historia.

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El Estadio Azteca será uno de los escenarios principales del torneo, allí se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio, además de otros cuatro encuentros, entre ellos compromisos de eliminación directa hasta los octavos de final.

Durante su paso por la Ciudad de México, el dirigente revisó aspectos vinculados a infraestructura, movilidad y proyectos sociales asociados al evento. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó el enfoque de estas iniciativas.

Infantino ha permanecido varios días en territorio mexicano, su agenda incluyó visitas a las tres sedes del país, el estadio BBVA en Monterrey, el Akron en Guadalajara y el estadio Azteca en la capital. En este último estuvo presente el sábado durante el partido amistoso entre México y Portugal. El dirigente expresó su entusiasmo por el país anfitrión, señaló que es una gran emoción estar en México y mencionó la relevancia histórica del juego de pelota practicado por los aztecas hace miles de años.

De hecho, la actividad mundialista en México ya inició, pues en Guadalajara se disputan partidos de repechaje que definirán los últimos cupos al mundial con el encuentro entre República Democrática del Congo y Jamaica. Y en Monterrey también definen un boleto Bolivia e Irak. México cuenta con amplia experiencia como sede mundialista. Fue anfitrión en 1970 y en 1986 dos torneos memorables, uno ganado por Brasil y otro por Argentina, respectivamente. Infantino hizo referencia a esos antecedentes al subrayar la dificultad de igualar la trascendencia de esas históricas ediciones.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La Opinión, ya está más que lista para compartirnos sus habituales recomendaciones musicales en Dale Play.

“Aquí esta semana traemos muchos sencillos, muchos estrenos de artistas, colaboraciones que están muy interesantes y la primera de ellas es Monsieur Periné y Carlos Vive, dos artistas colombianos, uno con mayor trayectoria que la que el otro, pero también ambos muy reconocidos en la música desde hace mucho tiempo y por primera vez se juntan en algo que según habían deseado de hace mucho tiempo para lanzar un tema que se llama El Avión. Es una mezcla un poco lo que es la música pop, pero también con los ritmos caribeños y sobre todo con ese estilo de música muy sabrosa que hace Carlos Vivos instrumentos como la flauta”, dijo Pérez.

Agregó que “La verdad que está muy muy divertida porque tiene como una letra un poco jocosa que hace referencia a lo que es viajar, por eso su nombre el avión, pero también por un lado la seriedad de lo que significa tener que migrar, tener que dejar a nuestros países en la búsqueda de una mejor vida. Ellos lo hacen allí, hablan de este tema de una manera, como dije antes, un poco simpática. Catalina García, que es la vocalista de Monsieur Periné dice, “Muchas veces las decisiones de migrar no tienen que ver solo con papeles o fronteras, sino con lo que uno lleva en el corazón y con la búsqueda de una vida mejor. La historia de los migrantes es la historia de personas que dejan todo por una oportunidad y eso siempre tiene un costo emocional”.

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