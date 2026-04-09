La Opinión Hoy: Pam Bondi no comparecerá ante el Congreso por caso Epstein

La ex fiscal general Pam Bondi no comparecerá el próximo 14 de abril ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, esto en el marco de la investigación sobre el caso de Jeffrey Epstein. La decisión fue confirmada por el Departamento de Justicia.

</p>

De acuerdo con la versión oficial, Bondi fue citada en su calidad de fiscal general, cargo que ya no ocupa tras ser destituida recientemente por el presidente Donald Trump. Bajo este argumento, el Departamento de Justicia considera que la citación ya no tiene validez. La postura fue respaldada en una carta enviada al presidente del comité James Comer, donde el fiscal general adjunto Patrick Davis sostuvo que la citación no obliga a Bondi a testificar como ciudadana privada.

Sin embargo, la interpretación legal ha sido fuertemente cuestionada por legisladores de ambos partidos. La congresista republicana Nancy Mace, una de las impulsoras de la citación, afirmó que esta sigue vigente. El caso también ha evidenciado divisiones dentro del propio partido republicano. Cinco legisladores del partido se sumaron previamente a los demócratas para aprobar la citación. Esto refleja la presión política en torno a esta investigación.

Antes de su salida, Pam Bondi ofreció una sesión informativa privada a legisladores sobre el caso Epstein, pero evitó comprometerse públicamente a cumplir con la citación. “Acataré la ley,” declaró brevemente a MS NOW, al ser cuestionada sobre el tema.

Farándula

En los espectáculos con Clary Castro, periodista de La Opinión, quien nos habló de que le rinde honor a uno de los más grandes, si no es que el más grande de la música urbana.

“Estamos hablando de nada más y nada menos que Daddy Yankee, que será homenajeado como persona del año en los Latin Grammy 2026. Este galardón va a ser otorgado en una gala privada, como es la costumbre, que tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre. Hay que recordar que este evento tal cual es ya una tradición y en efecto pues se celebra siempre antes de la entrega oficial del Latin Grammy, o sea, es un evento especial solamente para la persona del año”, dijo Clary Castro.

Agregó que “Yo honestamente creo que definitivamente el cantante se lo merece, Daddy Yankee se lo se lo merece porque ha sido uno de los personajes más emblemáticos para el mundo del reggaetón. Si bien es cierto, ya la fuerza de este género ya venía pululando, ya se venía presentando, ya estaba poniendo sus cimientos dentro de la industria. También es cierto que una vez que Gasolina de Daddy Yankee sale al mercado de la música, todo se dispara y potencia exponencialmente al género”.

Seguir leyendo: