La Opinión Hoy: Trump comparte nueva imagen siendo abrazado por Jesús y genera críticas

El presidente Donald Trump volvió a generar controversia tras compartir en su red Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece siendo abrazado por Jesucristo. La publicación que rápidamente se viralizó ha provocado críticas no solo desde sectores progresistas, sino también entre figuras conservadoras y religiosas.

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La imagen muestra a Trump y a Jesús con los ojos cerrados en un gesto de aparente cercanía con una bandera estadounidense de fondo. El propio mandatario acompañó la publicación con un mensaje provocador, “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, pero a mí me parece bastante bien”.

Esta nueva publicación se da días después de otra imagen similar en la que Trump aparecía representado como una figura mesiánica ayudando a una persona enferma.

Esa primera imagen fue eliminada tras una ola de críticas. Tras esa primera publicación, la activista Riley Gaines cuestionó abiertamente la intención del mandatario.“ Por qué en serio, no puedo entender por qué publicaría esto. De verdad lo piensa”, en su mensaje también lanzó una advertencia. “De Dios nadie se burla”.

El comentarista Michael Knowles sugirió que el presidente debería eliminar la publicación señalando que podría tener consecuencias tanto espirituales como políticas.

La presión llevó a una intervención directa desde el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que habló personalmente con Trump para pedirle que retirara la imagen anterior. No se estaba recibiendo de la manera que él pretendía, explicó. Según Johnson, el mandatario accedió a eliminarla reconociendo que fue lo correcto. La polémica también se cruza con tensiones recientes entre Trump y el Vaticano. El líder republicano ha criticado al Papa Leon XIV por su postura frente a conflictos internacionales, lo que ha generado reacciones desde organizaciones católicas.

El líder de los caballeros de Colón, Patrick Kelly, defendió al pontífice al afirmar que sus mensajes reflejan el evangelio y deben ser escuchados con respeto más allá de las diferencias políticas. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial en la comunicación política y sus posibles implicaciones éticas y religiosas.

Farándula

En los espectáculos con la experta en espectáculos, Clary Castro, quien nos habló de una producción que está a punto de salir, que mucha gente está vuelta loca, porque ha causada sensación en muchos lugares del mundo.

“Estamos hablando de Game of Thrones, Warner Brothers prepara el estreno de la película. El estudio anunció que esperan que este proyecto dure años y la primera de las películas se va a titular Game of Thrones Aegon’s Conquest. También hay muchas cosas de los libros, te metas a perseguir teorías alrededor sobre lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder o quién es el hijo de quién o quién vereda el trono”, dijo Clary Castro.

Agregó que “Entonces, con el final de la serie, pues fue bastante que generó mucha desilusión en algunos y en otros no. Pero bueno, esto de la película puede que genere que alguien vuelva a reconectar y el mes pasado se habló por primera vez de esta nueva saga cinematográfica creada por George R. R. Martin y en ese momento una fuente dijo al New York Post que The Game of Thrones se remonta a él y nunca lo han visto en ninguna de las series. Entonces, en este caso hablo de Aegon’s Conquest, no hacen referencia a eso. Entonces, la historia de Aegon Targaryen, en el libro de Aegon Targaryen es como lo que se va a tomar en cuenta para esta proyección de donde también se saca la historia para la serie The House of the Dragon”.

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