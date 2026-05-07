El Chapo Guzmán habría burlado los filtros de prisión estadounidense para enviar mensajes a sus hijos

Joaquín “El Chapo” Guzmán habría logrado mantener comunicación con sus hijos y operadores del Cártel de Sinaloa pese a estar recluido bajo estrictas medidas de aislamiento en la prisión federal ADX Florence, considerada la cárcel de mayor seguridad en Estados Unidos.

De acuerdo con un informe del Buró Federal de Prisiones estadounidense, citado por medios internacionales, el exlíder del Cártel de Sinaloa utilizó a sus abogados para enviar mensajes dirigidos a sus hijos, conocidos como “Los Chapitos”, entre ellos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López.

Las autoridades de Estados Unidos señalan que las comunicaciones incluían referencias a amenazas contra informantes, así como instrucciones relacionadas con actividades criminales, entre ellas tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de personas.

Según la información difundida por el diario El País, Guzmán Loera logró vulnerar las restricciones impuestas bajo el programa conocido como SAM (Special Administrative Measures), diseñado para impedir que presos considerados de alto riesgo mantengan contacto con organizaciones criminales externas.

El reporte también vincula estas comunicaciones con la disputa interna que enfrenta el Cártel de Sinaloa entre la facción de “Los Chapitos” y el grupo relacionado con Ismael “El Mayo” Zambada, conflicto que se intensificó tras la captura y posterior entrega del capo sinaloense a autoridades estadounidenses.

“El Chapo” permanece encarcelado desde 2019 en ADX Florence, Colorado, donde cumple una sentencia de cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

En distintas ocasiones, su defensa ha denunciado condiciones extremas de aislamiento y supuestas violaciones a sus derechos humanos; sin embargo, las autoridades estadounidenses han rechazado modificar su régimen penitenciario al considerarlo un riesgo de seguridad.

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