Difunden nueva carta del Chapo en la que insiste en su regreso a México y reclama condiciones de reclusión

Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a solicitar su traslado a México mediante una nueva carta enviada a una corte federal de Estados Unidos, en la que pidió que las autoridades judiciales establezcan contacto con la presidenta Claudia Sheinbaum para explorar la posibilidad de cumplir su condena en territorio mexicano.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, quien actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, reiteró su interés por regresar al país y planteó que el Gobierno mexicano intervenga a través de mecanismos de política exterior para gestionar su traslado o extradición.

En la misiva, Guzmán también expresó inconformidad por las condiciones en las que permanece recluido.

Entre sus principales reclamos destacó la restricción de visitas familiares y la necesidad de que las personas privadas de la libertad reciban un trato basado en principios de igualdad y respeto a los derechos humanos.

Dos cartas mas de el Chapo Guzmán.



Insiste en lo mismo de antes, aunque esta vez refiere a la presidenta Claudia Sheinbuam y acusa al Gobierno de México de cometer todos los crímenes que se le imputan en el pasado. pic.twitter.com/mZo5Yp3MSC — Arturo Ángel (@arturoangel20) June 12, 2026

Asimismo, el narcotraficante sostuvo que durante su proceso judicial en Estados Unidos se vulneraron sus derechos y afirmó que no recibió un trato justo antes de ser juzgado.

En documentos previos, enviados durante los últimos meses, también había cuestionado la legalidad de su extradición y de la condena impuesta por las autoridades estadounidenses.

No es la primera ocasión en que Guzmán busca regresar a México. Desde mayo de este año ha remitido diversas cartas a tribunales estadounidenses solicitando un nuevo juicio o su traslado al país, aunque hasta ahora las autoridades judiciales han rechazado sus peticiones por considerar que carecen de sustento legal suficiente.

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