Narcotraficante chino se declaró culpable en EE.UU. de traficar cocaína y lavar más de 22 millones de dólares para el CJNG

El ciudadano chino Wenshen Xu, de 52 años, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos de conspirar para traficar cocaína, lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico y brindar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron autoridades estadounidenses en un comunicado.

Xu fue capturado en la Ciudad de Guatemala el 17 de julio de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos el 30 de enero de 2026, luego de que las autoridades guatemaltecas autorizaran su entrega para enfrentar el proceso penal.

De acuerdo con los documentos judiciales, el acusado residía en Honduras y operaba una red logística en América Latina que facilitaba el traslado de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.

La estructura criminal incluía pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y colaboradores en distintos países de la región.

Wenshen Xu was extradited to the U.S. from Guatemala earlier this year. The Honduras-based Chinese national pled guilty to providing material support to CJNG & to money laundering. #DEA is proud to stand with our #HSTF partners to hold criminals accountable.



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Durante la audiencia, Xu admitió haber participado en la importación de más de 450 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos y en el lavado de más de 22 millones de dólares obtenidos por la venta de drogas.

Asimismo, reconoció haber prestado apoyo material al CJNG, organización que el Gobierno de Estados Unidos ha designado como grupo terrorista extranjero.

Las investigaciones señalan que Xu coordinó operaciones de transporte de droga y de movimiento de dinero ilícito para la organización criminal, utilizando una red de contactos en varios países latinoamericanos para garantizar el traslado de los cargamentos y los recursos financieros.

La declaración de culpabilidad forma parte del proceso judicial que enfrenta en una corte federal estadounidense. La sentencia será dictada en una fecha posterior y podría implicar una pena de prisión de varios años, de acuerdo con la legislación federal aplicable.

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