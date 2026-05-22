EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Dos ciudadanos chinos fueron acusados ​​de conspiración para lavar dinero para cárteles de la droga, anunció el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ruhuan Zhen y Hongce Wu presuntamente ocultaron el origen de fondos obtenidos ilegalmente en nombre de diversos grupos criminales que operan a nivel internacional, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos permanecen prófugos, informó el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales presentados en el Distrito Este de Virginia, Zhen, Wu y sus cómplices presuntamente utilizaron diversas tácticas “secretas y clandestinas” entre noviembre de 2016 y abril de 2025 para blanquear grandes cantidades de dinero provenientes de las operaciones de narcotráfico.

Los métodos que presuntamente emplearon Zhen y Wu incluían transferencias espejo, el uso de cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptadas, presumiblemente como Signal y WhatsApp, lavado de dinero a través del comercio y la elusión de sistemas de verificación de números de serie, indicó el Departamento de Justicia.

La agencia afirmó que los co-conspiradores operaban en Estados Unidos, México, Latinoamérica y China, blanqueando dinero procedente de la importación y venta de narcóticos ilegales, como cocaína y fentanilo.

Zhen y Wu fueron acusados ​​formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal convocado en Alexandria, Virginia, y la acusación se hizo pública el jueves, según informó el Departamento de Justicia el viernes. El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

El alcance de la presunta operación de lavado de dinero de Zhen y Wu quedó patente en la cantidad de oficinas involucradas en la investigación.

Entre ellas se encontraban varias oficinas de la DEA en Nueva York; Washington; Atlanta, Georgia; Charleston, Carolina del Sur; y Memphis, Tennessee; además de oficinas en Bogotá, Colombia, y Dubái.

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