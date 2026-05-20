México y EE.UU. desmantelan red financiera del Cártel de Sinaloa ligada al tráfico de fentanilo

El Gobierno de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva conjunta contra las finanzas del Cártel de Sinaloa, al imponer sanciones contra operadores, empresas y negocios presuntamente vinculados con el lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo.

La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a más de una docena de personas y entidades relacionadas con el llamado Cártel de Sinaloa.

Entre los principales señalados se encuentra Jesús González Peñuelas, identificado por autoridades estadounidenses como operador clave en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y responsable de lavar recursos para la organización criminal. El Departamento de Estado mantiene desde 2024 una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro… pic.twitter.com/JiXEuWJ44G — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

También fue sancionado Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de participar en esquemas de lavado de dinero derivados de las ganancias del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

La lista de sanciones incluye además al restaurante Gorditas Chiwas, propiedad del empresario Alfredo Orozco Romero, así como una empresa de seguridad privada presuntamente utilizada para mover recursos ilícitos.

Las medidas implican el bloqueo de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar operaciones con ciudadanos o instituciones financieras estadounidenses.

“El Tesoro seguirá sancionando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent

La investigación fue desarrollada en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México y la Administración para el Control de Drogas (DEA), que identificaron estructuras financieras y comerciales utilizadas presuntamente para ocultar recursos del narcotráfico.

El operativo refleja la creciente cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al tráfico de fentanilo, una droga sintética considerada actualmente la más letal en territorio estadounidense.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos aumentaron más de 500% entre 1999 y 2023.

La DEA sostiene que gran parte de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo provienen de China y son introducidos clandestinamente a México, donde organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa elaboran y distribuyen la droga hacia Estados Unidos.

Así, esta ofensiva financiera ocurre además en medio de una presión creciente del gobierno estadounidense sobre México para frenar el tráfico de fentanilo y reducir el flujo de drogas sintéticas hacia la frontera norte.

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