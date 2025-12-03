El CJNG tendría en la mira a 4 colaboradores del alcalde asesinado Carlos Manzo

El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue un intento del crimen organizado para frenar la ofensiva que emprendió el presidente municipal en contra de los delincuentes.

Sin embargo, su legado y su ideología continúan vigentes en el gobierno que ahora encabeza su viuda Grecia Quiroz, quien está respaldada por varios miembros del Movimiento del Sombrero que en el pasado estuvieron al lado de Manzo.

Es por eso que, de acuerdo con información de inteligencia citada por el periodista mexicano Raymundo Rivapalacio, al menos 4 funcionarios de Uruapan estarían en la mira del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estas 4 personas pertenecen al Movimiento del Sombrero y, al igual que Carlos Manzo, han impulsado un proyecto contra el narcotráfico, denunciando la alianza con partidos políticos como Morena.

El primero, según cita el periodista, sería Carlos Bautista Tafolla, diputado del movimiento y amigo de exedil, quien ha adquirido visibilidad y se convirtió en asesor de Grecia Quiroz.

“Bautista Tafoya es parte del Movimiento del Sombrero y está tomando la bandera de Manzo contra el crimen organizado”, señala Riva Palacio.

El segundo en la lista sería Esteban Constantino, secretario de Obras y Movilidad de Uruapan, quien además resultó herido durante el atentado del pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con el periodista, Constantino se habría vuelto posible objetivo del crimen, debido a que en el área en la que se desempeña, controla “los permisos de construcción y cuáles son las empresas que pueden proveer materiales, así como el control de los transportes”, áreas esenciales para el crimen.

Otro funcionario es Omar Hernández, que al igual que Constantino, es director de Patrimonio Municipal y aparte de encargarse de los horarios de comercios, administra la tierra y legalización de propiedades.

Finalmente menciona a Guadalupe Mendoza Arias, diputada independiente que habría causado incomodidad debido a sus propuestas de transparencia y acciones anticorrupción, lo que la coloca “como un agente con potencial de cambio real en el estado, y representa, por ende, una amenaza para el crimen organizado”.

Por último, el periodista menciona que nadie del movimiento está seguro. “El avance del Movimiento del Sombrero, que tiene como motor a Manzo, es veneno para los espacios de corrupción, extorsión y control de contratos públicos, al romper las sociedades informales con las autoridades. Si avanza el proyecto, será disruptivo para los negocios ilegales (…) la lista de muerte pretende acabar de tajo esta posibilidad”, concluyó el periodista.

