CJNG ordenó el asesinato de Carlos Manzo, ofreció más de $1,000; revela “El Licenciado”

La audiencia inicial contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y siete escoltas acusados del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que se realizó en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, las autoridades revelaron nuevos detalles sobre la planeación del ataque.

Durante la diligencia se confirmó que el asesinato de Carlos Manzo fue ordenado por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes ofrecieron 2 millones de pesos (poco más de $1,000 dólares) por el crimen, según la carpeta de investigación.

El juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a los ocho detenidos y amplió el plazo para resolver si serán vinculados a proceso. La continuación de la audiencia fue programada para el 26 de noviembre, cuando se desahogarán nuevas pruebas.

Declaraciones señalan a líderes del CJNG

A lo largo de más de cinco horas de audiencia, los testimonios de los imputados hicieron referencia a figuras consideradas clave dentro del CJNG, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Raúl Álvarez Ayala, “El R1”. De acuerdo con las autoridades, los mensajes y comunicaciones analizados indican que “El Licenciado” habría instruido a los agresores a disparar “sin importar quién estuviera con el alcalde”.

Implicación de escoltas y presunta ejecución extrajudicial

La Fiscalía de Michoacán informó que uno de los escoltas del alcalde disparó contra Víctor Manuel Ubaldo Flores, señalado como el presunto autor material del ataque. Las autoridades indicaron que el joven recibió un tiro en el cuello mientras estaba en el suelo, hecho que podría ser considerado una posible ejecución extrajudicial.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el escolta declaró haber actuado creyendo que sus compañeros estaban en riesgo durante un forcejeo.

Traslado de alta seguridad

Tras rendir declaración inicial ante la Fiscalía estatal, Jorge Armando “N” fue trasladado al penal federal en un operativo en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Civil de Michoacán. El convoy empleó un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat para garantizar la seguridad del traslado.

Investigación apunta a una red más amplia

El Ministerio Público detalló que además de los ocho detenidos, se investiga la posible participación de personal cercano al ayuntamiento, elementos de la Fiscalía de Uruapan y al menos diez personas más involucradas en la planeación y ejecución del atentado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la captura de “El Licenciado” el pasado 19 de noviembre de 2025, señalándolo como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio.

Sigue leyendo: