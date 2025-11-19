Capturan a líder de la célula delictiva que planeó el homicidio de Carlos Manzo

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de Jorge Armando “N”, identificado como líder de la célula delictiva que planeó el homicidio de Carlos Manzo.

El funcionario señalo que, mediante la colaboración entre las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, así como del uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados.

Asimismo, detalló que se obtuvo la identidad de dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor, Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio.

Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en Michoacán.

Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos.

Detienen a Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio de Carlos Manzo,



El análisis de dichos dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal.

Asimismo, se identificó que un sujeto apodado “El Licenciado” ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución.

En estas conversiones se observó lo siguiente:

Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios.

Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones.

A las 18:06 hrs. Ramiro envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue asesinado Carlos Manzo; en el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal.

A las 19:45 los integrantes de dicho grupo refirieron que Carlos Manzo ya se encontraba en el festival de velas y que estaba en vivo por redes sociales.

Aproximadamente a las 20:00 hrs Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión.

A las 20:14 Ramiro pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué “N”.

Cabe mencionar que antes de la agresión, Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado.

Minutos después, Armando “N” advirtió a los implicados a que deben ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo.

Posteriormente, en el grupo les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Asimismo, en diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape.

También se informó que Ramiro “N” fungía como instructor de algunos integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones.

El análisis de estas conversaciones, el trabajo de inteligencia y diversas diligencias de investigación, permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando “N” y, con la información recabada, fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán.

