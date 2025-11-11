El asesino del alcalde Carlos Manzo fue abatido por escoltas cuando ya lo tenían sometido

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que el sicario que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido por el equipo de seguridad que rodeaba al político.

Sin embargo, el atacante, que más tarde fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue abatido de un solo disparo tras un forcejeo mientras se encontraba rodeado por los escoltas, reveló el gobernador.

Ante esta situación, Ramírez Bedolla anunció en conferencia de prensa que la Fiscalía estatal indaga al cuerpo de seguridad por la muerte del joven.

“Se está investigando por qué el abatimiento en el lugar del homicida; porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo, y hay un solo disparo que abate al homicida”, indicó el funcionario.

Una de las líneas que sigue la Fiscalía, dijo, se centra en la vulneración del círculo personal de seguridad de Manzo.

Otra línea de investigación es sobre qué célula del crimen organizado planeó el atentado y los motivos para realizarlo ante una multitud en el festejo del Día de Muertos.

La noche del sábado 1 de noviembre, el ejecutor de Manzo vulneró la seguridad perimetral de 14 elementos de la Guardia Nacional, burló a los 8 escoltas del alcalde, y logró asesinarlo con siete disparos en plena plaza pública.

En videos difundidos por la Fiscalía, se registró que el atacante, originario de Paracho, Michoacán, rentó a las 16:00 horas de ese día una habitación en un hotel ubicado frente a la plaza Morelos; cuatro horas después, cruzó la calle, se adentró al cuadro principal y asesinó al alcalde Manzo.

Tras atacar al edil, intentó correr, pero fue detenido de inmediato, y entre golpes y gritos surgió un disparo y falleció.

