Arrestan a siete escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado en Michoacán

Tras un fuerte operativo, siete policías municipales, que formaban parte del cuerpo de escoltas de Carlos Manzo fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, informó este viernes la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Los siete agentes, seis hombres y una mujer, integraban el primer círculo de seguridad del alcalde durante El Festival de las Velas”, donde un sicario abrió fuego contra Manzo frente a cientos de asistentes.

¿Qué cargos enfrentan los escoltas de Carlos Manzo?

La Fiscalía estatal señaló que los sospechosos enfrentarán cargos por homicidio por omisión y serán trasladados al Centro Penitenciario David Franco Rodríguez, a disposición de un juez de control.

Los detenidos fueron identificados como Omar M., Alejandro F., Mario Alberto S., Guillermo T., Demetrio D., Osmar Oswaldo G. y Monserrat H., de entre 21 y 56 años. De acuerdo con reportes locales, todos formaban parte del equipo permanente de seguridad personal de Manzo.

El operativo para detenerlos contó con participación de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Captura de “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del asesinato

Las capturas ocurrieron el mismo día en que Jorge Antonio “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del ataque, fue ingresado al penal federal de máxima seguridad El Altiplano tras su detención el miércoles en Michoacán.

Según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el asesinato del alcalde estuvo relacionado con un grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en municipios de la región.

La Fiscalía estatal precisó que tres hombres participaron directamente en la agresión: el tirador que fue abatido en el sitio y dos cómplices que realizaron tareas de seguimiento y logística. Estos últimos, identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron hallados muertos el 10 de noviembre.

El homicidio de Manzo, uno de los atentados políticos más relevantes del año, ha generado indignación nacional y presiones contra el gobierno federal para esclarecer la operación criminal detrás del ataque.

