Cancelan desfile del 20 de noviembre en Uruapan por temor a la violencia tras la muerte de Carlos Manzo

Luego del crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y en medio de operativos de seguridad por la violencia que se vive en el estado de Michoacán, se determinó suspender el desfile del 20 de noviembre en dicho municipio.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Uruapan, la cancelación del evento se da ante las condiciones de inseguridad en la ciudad.

“Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias”, señala el documento.

En el desfile del 20 de noviembre que conmemora la Revolución Mexicana participan estudiantes de diversos niveles y atletas de varias disciplinas. Previo a la cancelación, decenas de instituciones educativas de Uruapan anunciaron que no acudirían al evento por el clima de inseguridad.

#Galería | Así se mantiene la seguridad en #Uruapan ante los recientes hechos de violencia; elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad refuerzan la vigilancia en los accesos del municipio. 🚓👮‍♂️



📸: Julio Cesar Aguirre/Quadratín Michoacán. pic.twitter.com/ArCPATvJIr — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 9, 2025

Una de estas instituciones fue la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la cual emitió un comunicado.

“Como acto solidario y para exigir seguridad en nuestro municipio, así como para proteger la integridad de nuestros alumnos y docentes; se informa que no participaremos en el desfile conmemorativo del día 20 de noviembre del presente año. La violencia en actos públicos no puede seguir generando incertidumbre, pues todos merecemos vivir sin miedo”, señalo.

A esta medida se sumó la Escuela Secundaria Federal de Uruapan No. 1, que advirtió a padres de familia: “En virtud de los lamentables hechos acontecidos en nuestra comunidad de Uruapan, y con la finalidad de salvaguardar la seguridad de nuestros alumnos y personal, nuestra escuela no participará en el desfile conmemorativo del día 20 de noviembre”.

Esto obligó al gobierno local a organizar una reunión en la que finalmente se acordó cancelar el desfile, a fin de priorizar el bienestar de la comunidad educativa y de todos los ciudadanos.

