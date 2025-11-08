Miles personas salieron a las calles de Uruapan para exigir paz tras el crimen de Carlos Manzo

Ciudadanos, comerciantes, transportistas y gasolineros suspendieron actividades para marchar por la paz y la justicia en Uruapan.

Bajo el nombre de “Marcha por la Paz y la Justicia”, la manifestación fue convocada por el sector empresarial, comerciantes y diversas asociaciones. Además del recorrido, se declaró un paro general de actividades.

Negocios, estaciones de servicio, transportistas y comerciantes acordaron suspender operaciones como símbolo de luto y exigencia de justicia.

Los manifestantes acudieron con camisas blancas o negras, banderas negras de México en señal de luto, moños negros en negocios y viviendas, globos y cartulinas con mensajes en apoyo a la familia del alcalde Carlos Manzo asesinado el 1 de noviembre.

“Por Grecia, por Plutarco, por Emiliano, por mis hijos, por los tuyos, por Uruapan, por México”, se podía leer en una de las cartulinas, según informó el diario Reforma.

Así luce la mega marcha en Uruapan, Michoacán 🇲🇽

Las autoridades hablan de 60 mil personas, pero los cálculos reales superan las 80 mil.

En un municipio de apenas 350 mil habitantes… eso es histórico.



Se paralizó todo: el sector comercial, empresarial y las asociaciones… pic.twitter.com/pYdT5Mj7Ga — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) November 7, 2025

“México, escucha, esta es tu lucha”, lanzó un sector de la manifestación en el trayecto.

Las personas recorrieron las principales calles de la ciudad hasta la plaza principal, donde Grecia Quiroz, viuda de Manzo y nueva alcaldesa desde el miércoles, pronunció un discurso.

“Tendrían que matarnos a todos para que esta lucha pueda parar. Les pido que me vean como un instrumento de Carlos Manzo porque voy a seguir su legado, voy a seguir bajo sus principios y sus valores”, gritó Quiroz.

El movimiento surge siete días del asesinato de Manzo Rodríguez, ocurrido durante el tradicional Festival de las Velas.

Si bien las manifestaciones ya se habían iniciado desde el lunes, con caravanas de transportistas, bloqueos parciales, marchas en Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas, la convocatoria del paro elevó el tono del reclamo.

