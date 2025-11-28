Coronel del Ejército y exjefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo

José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército Mexicano y exdirector de Seguridad Pública de Uruapan, permanece prófugo luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una orden de aprehensión en su contra.

El militar, quien se desempeñaba como jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez —asesinado el 1 de noviembre—, es señalado dentro de la misma investigación por la que fueron procesados siete integrantes del cuerpo de seguridad del edil, acusados de homicidio doloso calificado en su modalidad de omisión por comisión.

Jiménez Miranda fue el responsable de reclutar al grupo de escoltas que conformaban el primer círculo de protección del alcalde. El viernes pasado, estos fueron detenidos dentro de la Casa de la Cultura de Uruapan.

Según la investigación, los guardias —varios con pasado militar— no actuaron para impedir el ataque que terminó con la vida del presidente municipal, lo que, de acuerdo con la imputación, equivale a haber contribuido a su muerte por omisión.

La Fiscalía General de #Michoacán confirmó que José Manuel Jiménez, jefe de escoltas de #CarlosManzo, es el funcionario que escapó del operativo en el que fueron detenidos los siete escoltas del alcalde de #Uruapan. #LoDijoZea #ImagenNoticias con @franciscozea @ImagenZea pic.twitter.com/twfC0PNd2G — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 28, 2025

El coronel retirado ya había enfrentado cuestionamientos antes de su nombramiento como jefe de escoltas. En septiembre de 2024 asumió como director de Seguridad Pública municipal, pero solo permaneció 28 días en el cargo.

Fue removido por el propio Carlos Manzo tras ser denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, acusaciones que incluían agresiones físicas, psicológicas y amenazas con arma de fuego. Aunque llegó a un acuerdo conciliatorio con su pareja, ese antecedente provocó su salida. Aun así, el alcalde decidió nombrarlo posteriormente como responsable de su seguridad personal, debido a la cercanía y confianza que mantenían.

Tras su destitución, Jiménez Miranda fue sustituido por el general brigadier Francisco Javier Nieto Osorio, quien continúa al frente de la corporación municipal.

Sin embargo, el coronel volvió a tener un papel central en la vida pública de Uruapan al asumir la coordinación de escoltas del alcalde, rol desde el cual seleccionó a los siete elementos hoy detenidos.

