Implicado en asesinato de Carlos Manzo deja carta póstuma; hace importantes revelaciones del CJNG

Una carta póstuma atribuida a Ramiro “N”, presunto implicado en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue dada a conocer por la Fiscalía de Michoacán durante la audiencia inicial de los ocho detenidos vinculados al caso.

El documento, que fue encontrado por Paulina, pareja de Ramiro “N”, días después de su muerte, ofrece un testimonio que podría arrojar más luz sobre el crimen ocurrido el 1 de noviembre de 2023, cuando Manzo fue asesinado en pleno festejo del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan.

Según la versión difundida por medios nacionales, la carta fue hallada por Paulina, pareja de Ramiro, al interior de una maleta en el poblado de La Basilia, donde él le había indicado que se escondiera antes de su muerte.

En el texto, Ramiro “N” se disculpa con su hija, asumiendo responsabilidad por su participación en el crimen organizado y pidiendo perdón por las mentiras sobre su actividad económica.

“Mija, cuando leas estas letras se te llenarán los ojos de agua, pero perdóname, porque hice las cosas mal, no andaba en nada del aguacate. Te mentí. Solo quería hacer algo para ustedes y te fallé, hice las cosas mal… Estaba trabajando para El Licenciado. Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”, escribió Ramiro.

Detalles del homicidio y la célula criminal del CJNG

Ramiro “N”, de 35 años, fue encontrado sin vida el 10 de noviembre, junto a Josué “N”, un adolescente de 16 años, sobre la carretera Uruapan-Paracho. Ambos formarían parte de una célula criminal presuntamente coordinada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien habría dado la orden de asesinar al alcalde.

Durante la audiencia judicial, realizada el fin de semana, la Fiscalía detalló que Ramiro “N” participó activamente en la coordinación de la agresión contra Manzo, y que él, junto a otros miembros del grupo criminal, estuvo involucrado en el planeamiento del crimen. Según las investigaciones, Ramiro fue parte del chat utilizado para coordinar el ataque.

El 1 de noviembre, Víctor Manuel “N”, el autor material del asesinato, y otros miembros de la célula, fueron enviados a la plaza de Uruapan, donde ejecutaron a Manzo con seis disparos en un lapso de 1.5 segundos. En la misma diligencia judicial, se reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció dos millones de pesos por la muerte del alcalde, quien aparentemente fue traicionado por personas cercanas a él, que habrían filtrado información sobre sus movimientos al grupo criminal.

Muerte de Víctor Manuel “N”

En otro giroo durante la audiencia, se dio a conocer que Víctor Manuel “N”, el joven de 16 años que disparó contra el alcalde, fue ultimado con su propia arma por uno de los escoltas de Manzo. Según las autoridades, el disparo se efectuó a menos de 30 centímetros durante un forcejeo mientras Víctor Manuel estaba sometido y esposado.

Audiencia y prisión preventiva

La audiencia, que duró más de siete horas, incluyó la exposición de pruebas periciales, documentales, videograbaciones y la reconstrucción del homicidio. Tras la diligencia, el juez determinó prisión preventiva oficiosa para los ocho detenidos, entre ellos siete escoltas del alcalde y “El Licenciado”. Las defensas de los acusados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que su vinculación a proceso se decidirá el próximo miércoles 26 de noviembre.

Uno de los escoltas de Manzo sigue prófugo, según lo confirmado el sábado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Sigue leyendo: