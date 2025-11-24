Arrestan a “El Pelón”, presunto reclutador de asesinos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Siguen los avances en las investigaciones del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, este lunes, las autoridaes federales detuvieron a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como reclutador para células delictivas en Michoacán y responsable de involucrar a los jóvenes que participaron en el homicidio del presidente municipal.

Reclutamiento y coordinación del crimen de Carlos Manzo

“El Pelón”, de 36 años, fue arrestado en un hotel de Uruapan, luego de que las autoridades rastrearan información clave de los jóvenes involucrados en el atentado. Según las investigaciones del Gabinete de Seguridad Jaciel Antonio reclutaba a jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones, donde los engancharía para convertirlos en sicarios y distribuidores de drogas para el crimen organizado.

Entre los reclutados se encuentran Fernando Josué Leal Aceves y Víctor Manuel Ubaldo Vidales, ambos directamente involucrados en el asesinato de Manzo, éste último, el asesino material del crimen.

El asesinato de Carlos Manzo

El crimen, orquestado durante el Festival de la Vela en Uruapan, en el marco del Día de Muertos, fue ejecutado por los jóvenes bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, quien les dio instrucciones a través de un chat de WhatsApp para seguir al alcalde y estudiar sus movimientos.

Un primer intento se registro el 30 de octubre cuando el alcalde de Uruapan se encontraba en una gasolinería, pero no se pudo concretar el crimen.

Sin embargo, el asesinato no se consumó en un primer intento, cuando el grupo de sicarios falló en un ataque.

El crimen se consumó el sábado 1 de noviembre, el asesino material fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo, de solo 17 años, quien fue abatido por un escolta de Carlos Manzo, a pesar de que el adolescente ya estaba sometido y detenido.

Según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, los jóvenes fueron severamente castigados por no haber cumplido con la misión, siendo golpeados y encerrados por sus superiores.

Reclutamiento forzado

El caso ha puesto de nuevo en evidencia el uso de adolescentes y jóvenes en el crimen organizado, un fenómeno que se ha agravado en Michoacán y otras regiones del país.

En muchos casos, los reclutados son personas con problemas de adicción o que, bajo promesas de trabajo o dinero fácil, terminan siendo cooptados por el narcotráfico. La violencia de los castigos físicos y el control sobre estos jóvenes por parte de los líderes de las células criminales son prácticas comunes en la estructura del crimen organizado.

Investigación en curso

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, indicó que, además de los detenidos, la investigación sigue su curso para identificar a otros responsables intelectuales del crimen, incluidos líderes como Ramón Álvarez Ayala, alias “R-1”, mencionado en los chats por Jorge Armando “N”, “El Licenciado”.

Mientras tanto, las autoridades también han arrestado a siete escoltas del alcalde Manzo por omisión en la seguridad durante la noche del asesinato, así como por su participación en la muerte de Ubaldo cuando ya estaba inmovilizado.

García Harfuch, por su parte, se comprometió a continuar con los esfuerzos para erradicar la impunidad y llevar a todos los responsables ante la justicia.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen”, afirmó el secretario de Seguridad en sus redes sociales.

Detención de Jaciel Antonio ‘N’

Jaciel Antonio ‘N’, alias “El Pelón”, fue detenido por delitos de cohecho y contra la salud. Su captura es vista como un avance clave en la desarticulación de células delictivas que operan en la región de Michoacán. Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

