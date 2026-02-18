Detienen a 3 miembros del CJNG involucrados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Autoridades del estado de Michoacán detuvieron a otros tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), implicados en el asesinato del alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Michoacán, informó que la detención de los tres acusados se registró el pasado fin de semana, en el municipio de Tarímbaro.

Torres Piña no reveló la identidad de los tres detenidos, pero mencionó que formaban parte de una célula de sicarios que lideraba Alejandro Baruk Castellanos Villafaña, alias “El K-O”‘, actualmente preso y quien se habría encargado de coordinar a los gatilleros que perpetraron el asesinato del alcalde, durante el tradicional Festival de Velas el pasado 1 de noviembre, en la plaza principal de Uruapan.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, hasta el momento son 18 las personas detenidas por su relación en el asesinato de Carlos Manzo, incluyendo estos tres últimos requeridos que se suman a “El K-OZ” y a su jefe Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” o “El Contador”, presunto líder en Michoacán del CJNG y quien habría coordinado el homicidio a través de un grupo de mensajería de la red social Threema.

🚨🇲🇽 Detienen a tres personas más por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Carlos Torres Piña, titular de la @FiscaliaMich señala relación indirecta con el CJNG. pic.twitter.com/utETAKGO4M — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) February 17, 2026

Otro de los detenidos es Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, quien habría compartido la agenda privada del alcalde al CJNG.

Siete de los detenidos son escoltas de Carlos Manzo, quienes son acusados del delito de homicidio por omisión, al no haber garantizado la seguridad del político.

Por otra parte, Grecia Quiroz García, viuda de Manzo y quien fue designada por la cámara de diputados de Michoacán como alcaldesa sustituta de Uruapan, denunció ante la Fiscalía a dos legisladores federales y un exalcalde uruapense, con quienes su esposo mantenía diferencias políticas, por lo que pidió que sean citados a declarar.

Los tres políticos denunciados son el diputado federal Leonel Godoy, el Senador Raúl Morón y el exalcalde Ignacio Campos. Todos son militantes del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Según las autoridades, en Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Con información de EFE.

