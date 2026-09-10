Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 10 de septiembre

Seis celebridades están en peligro de eliminación en “La Casa de los Famosos México 4”. La gala de nominación del miércoles, 9 de septiembre, estuvo marcada por un cambio, ya que los participantes tuvieron que otorgar tres puntos a sus compañeros.

El famoso que se salvó de la placa fue el influencer Ese Pérez, ya que la producción le permitió elegir si mantener el presupuesto semanal completo o quitar el 40 % para salvarse, y eligió la segunda opción.

Sin Ese Pérez en la placa, los nominados son: Mariana Ochoa, Karina Torres, Brianda Deyanara, Yahir, Masad Al-Tamimi y Brianda Deyanara.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la consulta de Vaya Vaya en Facebook, Karina Torres está en el primer lugar con 21 % de los votos. En el segundo puesto está Masad con 17 %, desde el inicio del programa de telerrealidad, el influencer se ha mantenido en la cima en popularidad.

En la tercera posición se encuentra Gema Garoa con 18 %. En los últimos días, la actriz se ha ganado el amor del público; uno de los factores claves es que se ha abierto a contar más experiencias y que los espectadores la conozcan mejor.

Yahir sigue de cerca con 17 %; le sigue Mariana Ochoa con 16 % de apoyo y en la última posición está Brianda Dayanara con 13 %.

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Cortesía Vaya Vaya/Facebook.

Si esta predicción se cumple, como ha ocurrido en semanas anteriores, Deyanara se estaría despidiendo de la competencia y del premio mayor, que son cuatro millones de pesos mexicanos, lo que se traduce a $200 mil aproximadamente.

Este domingo, 13 de septiembre, se conocerá el nombre del séptimo eliminado de la temporada por decisión del público.

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