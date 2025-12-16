EE.UU. declaró culpable a un hombre que lavó más de 300 millones de dólares para el narco

Alain Bibliowicz Mitrani, un residente de Miami, Florida, con doble nacionalidad francesa y colombiana, fue declarado culpable por un jurado federal en Brooklyn por dirigir una gigantesca operación de lavado de dinero que movió más de 300 millones de dólares en ganancias del narcotráfico para organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de Sinaloa, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mitrani, de 51 años, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra: conspiración para lavado de dinero, conspiración para fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, tras un juicio de dos semanas.

Los fiscales afirmaron que Bibliowicz Mitrani dirigió el plan desde aproximadamente 2020 hasta 2024 a través de una empresa llamada Treebu, que se presentó como un negocio tecnológico legítimo, pero que en realidad sirvió como fachada para una organización internacional de lavado de dinero con sede en Florida y Colombia.

Según las pruebas presentadas en el juicio, la operación convertía las ganancias ilícitas del narcotráfico —incluyendo criptomonedas vinculadas a cárteles de Colombia y México— en efectivo a través de empresas fantasma, cuentas bancarias estadounidenses y complejas transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen de los fondos antes de devolverlos a los narcotraficantes a cambio de una comisión, según la fiscalía.

Las autoridades afirmaron que Bibliowicz Mitrani mintió a las instituciones financieras sobre el propósito de sus empresas y no se registró como empresa de transferencia de dinero, como exige la ley, lo que permitió que la red evitara ser detectada mientras movía cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.

La fiscalía afirmó que el acusado utilizó las ganancias para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo pagos para una mansión de aproximadamente 4 millones de dólares en Miami, viajes de lujo, estancias en hoteles de lujo en el extranjero y la compra de joyas costosas de Van Cleef & Arpels.

Las autoridades federales atribuyeron la investigación a un esfuerzo conjunto del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Investigación Criminal del IRS.

Cuando sea sentenciado, Bibliowicz Mitrani enfrenta hasta 70 años de prisión federal.

