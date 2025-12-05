EE.UU. acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG

Un exagente de la DEA que trabajó durante muchos años para supervisar las operaciones financieras de la agencia ha sido acusado de aceptar blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico para un cártel mexicano, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) según una acusación formal presentada el viernes en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan.

El exagente, Paul Campo, trabajó para la DEA durante unos 25 años, según la acusación, primero como agente especial en Nueva York y luego ascendió a un alto cargo como subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras.

Se jubiló en enero de 2016 y ahora dirige una consultoría privada, según la acusación.

El Sr. Campo lavó alrededor de $750,000 dólares para el cártel convirtiendo efectivo en criptomonedas, y acordó blanquear mucho más: 12 millones de dólares en total, según la acusación.

Ex agente de la DEA, Paul Campo, acusado de lavado de dinero, al menos $12 millones, para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

👉Campo trabajó para la DEA durante aproximadamente 25 años, primero en Nueva York y luego ascendió como subdirector de la Oficina de Operaciones… pic.twitter.com/CZEkPC4YbT — Jesús García 🐦 (@JesusGar) December 5, 2025

También pagó por unos 220 kilogramos de cocaína bajo el supuesto de que la droga había sido importada a Estados Unidos, según la acusación.

El Sr. Campo ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para distribuir narcóticos, conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista y conspiración para cometer lavado de dinero.

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado y mantiene el tráfico de drogas mediante la violencia y el soborno a funcionarios corruptos, según la acusación.

La acusación también imputa a otro hombre, Robert Sensi, a quien se describe como socio del Sr. Campo.

Sigue leyendo:

– Cae en Colombia un narco buscado por EE.UU. por lavar dinero con criptomonedas.

– Condenan a mexicano a ocho años de prisión por lavar millones de dólares del narco vía criptomonedas.

– EE.UU. detecta red que lavaba dinero con criptomonedas para cárteles de México y Colombia.