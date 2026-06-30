Quién es el yerno de “El Mayo” Zambada que se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU.

Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, identificado como yerno de Ismael “El Mayo” Zambada y presunto integrante de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de San Diego de cuatro cargos relacionados con conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero.

La declaración de culpabilidad fue presentada ante la jueza federal Cynthia Bashant, quien fijó la audiencia de sentencia para marzo de 2027.

De acuerdo con el acuerdo judicial, Félix Gastélum enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y podría recibir cadena perpetua por cada uno de los tres cargos de conspiración para distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo. Además, el delito de conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de cárcel.

Según los documentos judiciales, el acusado admitió haber dirigido una organización de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa y reconoció que fue uno de los principales operadores de laboratorios clandestinos de metanfetamina en la región montañosa de Sinaloa y Durango.

Detenido en el poblado de Quilá, Culiacá, Sinaloa, Juan Carlos Félix Gastelum “Chavo Félix”, integrante del Cartel del Pacífico facción “Los Mayos”, operador financiero y hombre de confianza de Ismael

Zambada, casado con Teresa Zambada Ortiz, hija del Mayo Zambada pic.twitter.com/IfTeiowLKZ — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 19, 2025

También aceptó que coordinó el transporte y la distribución de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y participó en operaciones para ocultar las ganancias obtenidas mediante el tráfico de estupefacientes a través de esquemas de lavado de dinero.

La acusación federal en su contra fue presentada originalmente en septiembre de 2022. Sin embargo, Félix Gastélum permaneció prófugo hasta su captura en Culiacán, Sinaloa, el 18 de enero de 2025. Meses después, en agosto de ese mismo año, fue trasladado a Estados Unidos junto con otros presuntos líderes del crimen organizado como parte de un operativo coordinado entre ambos países.

Conocido como “El Chavo Félix”, el acusado está casado con Teresa Zambada Ortiz, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, vínculo familiar que, según las autoridades estadounidenses, lo convirtió en un operador de confianza dentro de la estructura de Los Mayos.

Investigaciones de la Fiscalía estadounidense lo señalan como responsable de supervisar la producción y distribución de metanfetamina, así como de coordinar operaciones financieras para la organización criminal.

El caso representa uno de los procesos más relevantes contra integrantes de alto nivel de la estructura ligada a “El Mayo” Zambada, en medio de la ofensiva judicial emprendida por las autoridades estadounidenses contra operadores del Cártel de Sinaloa.

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