Varias personas quedan atrapadas en un centro comercial tras un terremoto de magnitud 7.1 en Japón

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, dejando sin electricidad a decenas de miles de hogares, provocando daños en las carreteras y dejando a varias personas atrapadas y a otras presuntamente fallecidas en el interior de un centro comercial que se derrumbó parcialmente.

El epicentro del terremoto se situó a unos 20 km al sur de Kumamoto, ciudad que cuenta con unos 700.000 habitantes y es capital de la prefectura del mismo nombre, ubicada en la isla de Kyushu, la segunda más poblada de Japón.

Las autoridades ordenaron a más de 150.000 personas que se trasladaran a centros de evacuación. También emitieron una breve alerta de tsunami que se levantó en menos de una hora.

En declaraciones a la prensa en Tokio, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que las autoridades seguían evaluando el alcance total de los daños en la zona, que ya fue devastada por un terremoto mortal hace una década.

Algunos medios locales indican que se produjo una explosión en el establecimiento de tiendas llamado Aeon Mall, en la región de Kumamoto, luego del sismo.

“Se derrumbó la segunda planta de un complejo comercial, dejando a muchas personas atrapadas en su interior”, señaló el cuerpo de bomberos en un comunicado.

La cadena pública japonesa NHK informó, citando fuentes policiales, que se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 trabajadores, mientras los equipos de emergencia intentan determinar si alguno de estos está atrapado dentro del centro comercial.

Las imágenes del centro comercial mostraban humo blanco saliendo del edificio, mientras la gente corría hacia el aparcamiento. Gran parte del exterior del lugar quedó destrozado, dejando al descubierto las vigas de acero que hay debajo.

Aeon Mall es una popular cadena nacional que cuenta con unos 160 centros repartidos por todo Japón. Alberga grandes almacenes, boutiques, farmacias y zonas de restauración.

Aún se desconoce el número específico personas atrapadas entre los escombros o fallecidas a causa del sismo.

Imagenes de video revisadas por BBC Verify muestran el momento en el que se escucha un estallido dentro de un local de Costco, una popular cadena estadounidense de almacenes de ventas al mayor, ubicado en el centro comercial. Las imágenes muestran a las personas intentando escapar entre los palés con productos que han caído al piso y bajo los cuales parecían haber quedado atrapadas algunas personas.

BBC:

Hasta el momento se habla de un total de decenas de personas heridas: unas 10 se encontraban en una residencia de ancianos y al menos 50 personas están siendo atendidas en el hospital, según informó la NHK.

Un hombre de 89 años que vive en la ciudad de Uki declaró a NewsJP que el terremoto “sacudió (todo) violentamente de arriba abajo y de lado a lado durante unos 10 o 20 segundos”.

Varias personas están también desaparecidas tras el derrumbe de una chimenea en una fábrica de papel de la prefectura de Kumamoto, según la policía, a la que cita la cadena pública japonesa NHK.

La policía y los bomberos están investigando lo ocurrido en la planta de Yatsushiro de Nippon Paper Industries, situada en la ciudad de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, según informa el medio.

Las autoridades han dicho que hay varios desaparecidos.

Una fotografía aérea del lugar obtenida por la agencia de noticias Reuters parece mostrar una chimenea rota y derrumbada.

Japón es uno de los países más propensos a los terremotos del mundo, con unos 1.500 sismos al año.

Reuters: Los bomberos informaron que el segundo piso del centro comercial colapsó, dejando a muchas personas atrapadas dentro del edificio.

La agencia meteorológica advirtió de fuertes réplicas, dado que el epicentro se encuentra a una profundidad de 10 km. Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK muestran carreteras y puentes agrietados, así como varios edificios en llamas.

Atención y calma

Los servicios ferroviarios han quedado por el momento suspendidos y se ha cortado el suministro eléctrico a miles de hogares.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, afirmó que se habían desplegado equipos de primera respuesta, entre ellos las Fuerzas de Autodefensa de Japón, los bomberos y la guardia costera.

Getty Images: Las autoridades pidieron a la población que se mantenga atenta a los anuncios e informaciones sobre la situación.

“Instamos a los residentes de las zonas donde el temblor ha sido especialmente intenso a que presten mucha atención a la información sobre evacuaciones difundida por las autoridades locales a través de la radio, la televisión e Internet, y a que actúen con calma”, declaró.

Takaichi afirmó que se desplegarían 3.600 soldados para ayudar en las labores de recuperación tras la catástrofe.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA, por sus siglas en inglés) publicó en X que el terremoto “no causó daños ni problemas de seguridad en la central nuclear de Sendai, situada a unos 100 km del epicentro, y que esta sigue en funcionamiento”.

“La AIEA seguirá vigilando la situación”.

Reuters: Una columna de humo blanco se eleva por encima de una vivienda dañada por el sismo.

BBC:

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