Asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. comparó a los cárteles mexicanos con ISIS y Al Qeda

El subdirector del Gabinete de Políticas Públicas de la Casa Blanca y uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, Stephen Miller, aseguró que el sistema judicial, político y legal de México “no funciona” debido a que amplias zonas del país están bajo el control de los cárteles del narcotráfico.

Durante una ceremonia encabezada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la que se entregó la Medalla por la Defensa de la Frontera Mexicana a integrantes de las Fuerzas Armadas, Miller afirmó que las organizaciones criminales mexicanas ejercen un dominio territorial que impide el funcionamiento de las instituciones del Estado.

“Hay una razón por la que en México no funciona el sistema judicial, no funciona el sistema político, no funciona el sistema legal: es porque hay territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino“, declaró el funcionario estadounidense.

Miller sostuvo que los cárteles mexicanos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y defendió la decisión de la administración Trump de catalogarlos como organizaciones terroristas extranjeras.

En ese contexto, comparó a estos grupos criminales con organizaciones como ISIS y Al Qaeda, aunque subrayó que, a diferencia de esas agrupaciones, los cárteles operan “a pocos metros” de la frontera estadounidense.

Según dijo, además de traficar narcóticos, buscan expandir redes criminales capaces de desestabilizar las instituciones y el Estado de derecho en territorio estadounidense.

Las declaraciones forman parte del discurso de la administración Trump para justificar el endurecimiento de su estrategia de seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico. Miller insistió en que la frontera es la principal barrera para impedir que la violencia atribuida a los cárteles se traslade a Estados Unidos.

Las declaraciones de Miller se producen en medio de una relación bilateral marcada por las tensiones en materia de seguridad, migración y combate al tráfico de fentanilo, temas que han ocupado un lugar central en la agenda del gobierno de Donald Trump.

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