Juez Cogan recomienda que “El Mayo” Zambada cumpla cadena perpetua en un centro médico federal

El juez federal Brian M. Cogan, quien condenó a cadena perpetua al cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, recomendó que el narcotraficante sea recluido en una instalación médica del Buró Federal de Prisiones (BOP), en atención a su delicado estado de salud y avanzada edad.

La recomendación quedó plasmada en la sentencia oficial emitida por la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, donde se establece expresamente que “El tribunal recomienda que el acusado sea asignado a una instalación médica federal“. Asimismo, el documento confirma que Zambada cumplirá dos condenas de cadena perpetua, una por dirigir una empresa criminal continua y otra por conspiración para delinquir bajo la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, por sus siglas en inglés).

“¡Ay, cabrón!”, expresó “El Mayo” Zambada previo a su sentencia de cadena perpetua

? Una crónica: "El Mayo" no coopera con autoridades contra otros narcos o contra políticos.https://t.co/RhK9WxM2Io — Jesús García ? (@JesusGar) July 20, 2026

La decisión judicial responde a la petición formulada previamente por la defensa del capo mexicano, encabezada por el abogado Frank A. Pérez, quien solicitó que su cliente no fuera enviado a una prisión de máxima seguridad convencional, sino a un centro penitenciario con atención médica especializada debido a las múltiples enfermedades asociadas con su edad.

Entre las instalaciones propuestas por la defensa figuran el Federal Medical Center (FMC) Butner, en Carolina del Norte, reconocido por sus servicios geriátricos y psiquiátricos, así como el FMC Rochester, en Minnesota, ambos administrados por el Buró Federal de Prisiones y destinados a internos con enfermedades crónicas o necesidades médicas complejas. Sin embargo, la recomendación del juez no es vinculante, por lo que la decisión final sobre el lugar de internamiento corresponderá al Buró Federal de Prisiones.

Durante la audiencia de sentencia celebrada en Brooklyn, Cogan dejó claro que la legislación federal no le dejaba margen para imponer una pena distinta: “La cantidad casi inimaginable de drogas que se le atribuyen y el número de asesinatos que podemos documentar son suficientes para justificar la decisión de imponerle una cadena perpetua obligatoria”, afirmó el juez al justificar la prisión obligatoria de por vida.

Zambada, de 76 años, se declaró culpable en agosto de 2025 de dirigir durante décadas una empresa criminal responsable del tráfico de enormes cantidades de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos, además de participar en una conspiración de delincuencia organizada. Como parte del acuerdo con la fiscalía, el Departamento de Justicia renunció a solicitar la pena de muerte, aunque la legislación imponía de manera obligatoria la cadena perpetua.

En la misma sentencia, el tribunal ordenó además el decomiso de $15,000 millones de dólares en favor del gobierno estadounidense, cantidad que representa las ganancias ilícitas atribuidas al histórico líder del Cártel de Sinaloa.

La resolución marca el cierre judicial de uno de los procesos más relevantes contra el narcotráfico mexicano en Estados Unidos desde la condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019.

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