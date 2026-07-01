Bélgica resucita y firma una remontada de último minuto en duelo dramático contra Senegal

La selección de Bélgica protagonizó una de las remontadas más dramáticas del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Senegal en tiempos extra, luego de estar al borde de la eliminación durante gran parte del encuentro. Un penal convertido por Youri Tielemans en el minuto 125, tras una revisión del VAR, dio a los Diablos Rojos un boleto agónico a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Rudi García estuvo contra las cuerdas hasta el minuto 86, cuando Romelu Lukaku inició la reacción que terminó cambiando por completo un partido que parecía perdido. Ahora, Bélgica enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

¡BÉLGICA AVANZA A LA SIGUIENTE RONDA!



En un auténtico partidazo lleno de goles, los belgas le remontaron a Senegal para avanzar a Octavos de Final.



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Senegal dominó durante gran parte del encuentro

La escuadra africana fue superior durante buena parte del compromiso y encontró recompensa a su propuesta ofensiva desde la primera mitad.

Tras varios avisos, Habib Diarra abrió el marcador al minuto 25 luego de aprovechar un rebote dentro del área tras un cabezazo al poste de Ismaila Sarr, en una acción iniciada por Sadio Mané.

Lejos de reaccionar, Bélgica mostró muchas dificultades para generar peligro. El planteamiento conservador de Rudi García permitió que Senegal controlara el ritmo del partido, mientras figuras como Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Leandro Trossard pasaban prácticamente desapercibidas.

Ismaila Sarr parecía sentenciar el partido

El inicio del segundo tiempo fue todavía más complicado para los Diablos Rojos.

Apenas unos instantes después del ingreso de Romelu Lukaku, Ismaila Sarr amplió la ventaja con una gran definición tras controlar un largo pase de Moussa Niakhaté, colocando el 2-0 que parecía definitivo.

Incluso antes de la remontada, Thibaut Courtois evitó el tercer gol con una intervención clave frente a Sadio Mané, una acción que terminaría siendo determinante para mantener con vida a Bélgica.

Lukaku cambió el rumbo del partido

Cuando todo apuntaba a la eliminación, apareció Romelu Lukaku.

El delantero descontó al minuto 86 tras un pase de Thomas Meunier y devolvió la esperanza a Bélgica. Apenas tres minutos después, Youri Tielemans apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Leandro Trossard y empatar el encuentro 2-2, aprovechando además una mala salida del guardameta Yehvann Diouf.

En apenas unos minutos, los Diablos Rojos transformaron un escenario prácticamente irreversible y llevaron el partido al tiempo extra.

Un penal al minuto 125 selló la clasificación

La prórroga fue mucho más cerrada, con ambos equipos conscientes de que cualquier error podía definir el partido.

Cuando parecía que todo se resolvería desde los penales, una acción dentro del área de Senegal fue revisada por el VAR. El árbitro señaló la pena máxima por una infracción cometida al minuto 119 y Youri Tielemans asumió la responsabilidad desde los once pasos.

El mediocampista no falló y convirtió el 3-2 definitivo al minuto 125 para consumar una clasificación que parecía imposible apenas unos minutos antes.

¡¡¡GOOOOOOOOOL DE BÉLGICA!!! ¡¡¡AVANZARÁN A OCTAVOS DE FINAL!!!



Youri Tielemans firma su DOBLETE tras cobrar de forma magistral la pena máxima.



¡¡3-2!! Los belgas lo ganarán contra Senegal. pic.twitter.com/2SzO60Uznw — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 1, 2026

Bélgica sobrevive y enfrentará un nuevo reto

Más allá del resultado, la selección de Bélgica dejó muchas dudas durante la mayor parte del encuentro, especialmente en defensa y en la generación de juego, donde sufrió para imponer condiciones frente a un Senegal que estuvo muy cerca de dar la sorpresa.

Sin embargo, la entrada de Romelu Lukaku cambió la dinámica del partido y permitió a los Diablos Rojos firmar una remontada que los mantiene con vida en el Mundial 2026, donde buscarán mejorar su rendimiento en los octavos de final.

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