Milagro entre los escombros en Venezuela: reportan el hallazgo de una familia con vida casi 12 días después del terremoto

Casi doce días después del doble terremoto que golpeó con fuerza a Venezuela, una nueva escena de esperanza volvió a estremecer a La Guaira. Reportes locales difundidos en las últimas horas señalan que rescatistas encontraron con vida a varias personas entre los escombros de la OPP Caribe, en la zona de Caraballeda, una de las más afectadas por el desastre.

La noticia está en desarrollo. Las primeras versiones hablan de una familia integrada por un hombre, una mujer y dos niños pequeños. Otros reportes locales mencionan a una mujer con menores de edad. Hasta el momento, sin embargo, no hay una confirmación oficial completa sobre la identidad de los sobrevivientes, sus edades ni su estado de salud.

El presunto hallazgo ocurrió durante las tareas de búsqueda que todavía continúan en La Guaira, donde decenas de edificios quedaron destruidos o gravemente dañados tras los sismos del 24 de junio. La zona del Caribe, Caraballeda y Tanaguarena concentra parte de los derrumbes más dramáticos, especialmente en complejos residenciales vinculados a la Misión Vivienda.

¡¡¡Emocionante!!!

Encontraron a una familia en Opp Caribe, en Venezuela, hace unas horas, casi 12 días después. Un hombre, una mujer y 2 niños debajo de ellos. pic.twitter.com/yFLdgUQtq0 — Claudio Savoia (@claudiosavoia) July 6, 2026

“Siguen encontrando vida”: el reporte que devolvió esperanza en La Guaira

La información comenzó a circular en redes sociales y medios locales durante la noche del domingo 5 de julio y la madrugada del lunes 6. En los videos publicados desde la zona se observa movimiento de rescatistas, vecinos y voluntarios alrededor de los restos del edificio, mientras crece la expectativa por la posible extracción de sobrevivientes.

Algunas publicaciones hablan de cuatro personas con vida. Otras indican que se trataría de un joven, una mujer y dos menores. También circuló la versión de que debajo de los adultos habrían sido localizados dos niños, una imagen que generó enorme impacto por el tiempo transcurrido desde el terremoto.

La zona de la OPP Caribe, una de las más golpeadas

La OPP Caribe aparece desde los primeros días del terremoto entre los puntos más críticos de La Guaira. Medios locales y vecinos reportan desde hace días casos de familias que buscan ellas mismas a sus seres queridos, en edificios de la Misión Vivienda identificados como OPP26 Caribe y otros conjuntos cercanos, en medio de denuncias por demoras, desorganización y falta de información sobre víctimas y desaparecidos.

La tragedia en la zona no se limitó a un solo edificio. En Caraballeda, Caribe, Tanaguarena y Playa Grande, familias enteras quedaron atrapadas bajo estructuras colapsadas. Durante días, vecinos, familiares, voluntarios y cuerpos de rescate trabajaron entre los escombros con herramientas, maquinaria escasa y la presión de encontrar señales de vida antes de que fuera demasiado tarde.

Por eso, cada rescate con vida cambió el clima emocional del lugar. En una catástrofe marcada por miles de muertos y desaparecidos, cualquier golpe, voz o movimiento bajo los restos de cemento se convirtió en una razón para seguir buscando.

#6Jul #Vargas #Rescatados pic.twitter.com/uQPh5PL1g4

Grupos localizaron con vida a cuatro miembros de una familia en el urbanismo OPPE Caribe, #LaGuaira, la noche de este domingo 5 de julio, tras permanecer casi 12 días atrapados bajo los escombros a consecuencia de los terremotos? — Reporte Ya (@ReporteYa) July 6, 2026

Un rescate excepcional por el tiempo transcurrido

Encontrar personas con vida casi doce días después de un terremoto es un hecho extraordinario. Las posibilidades de supervivencia bajo los escombros dependen de muchos factores: si la persona quedó con espacio para respirar, si tuvo acceso a algo de agua, si sufrió lesiones graves, la temperatura, la humedad, la posición del cuerpo y la rapidez del rescate.

En La Guaira ya se habían reportado otros rescates considerados milagrosos. Uno de los casos más difundidos fue el de Hernán Gil, un vigilante que logró sobrevivir ocho días bajo los escombros antes de ser sacado con vida por equipos de emergencia. También se conocieron historias de niños y adultos localizados después de varios días, aunque no todos los operativos terminaron con sobrevivientes.

El nuevo reporte en la OPP Caribe vuelve a mostrar que, incluso cuando las probabilidades disminuyen con el paso de las horas, los equipos y familiares mantienen la búsqueda mientras exista alguna señal de vida.

El saldo del doble terremoto en Venezuela

El desastre ocurrió el 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela y afectaron especialmente al estado La Guaira. El Gobierno venezolano elevó el balance oficial a 3.342 muertos y más de 16.700 heridos, mientras continúan las labores de rescate, atención a damnificados y remoción de escombros.

La cifra de víctimas ha aumentado con el paso de los días, a medida que avanzan las búsquedas en edificios colapsados. También se reportan miles de personas sin vivienda y comunidades enteras que todavía esperan información sobre familiares desaparecidos.