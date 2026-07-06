Venezuela entra en fase de retirada de escombros ante cifra de desaparecidos que podría superar los 40,000, según agencias

Los devastadores terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5 grados del pasado 24 de junio, han dejado hasta el momento 3,342 fallecidos y 16,740 heridos, según el último balance del Gobierno, que no ha facilitado todavía un número oficial de desaparecidos.

Las autoridades han señalado, además, que 17,345 personas han perdido su vivienda y se han habilitado 79 campamentos transitorios.

Según algunos reportes de agencias y medios de comunicación como Reuters, se estima que la cifra de desaparecidos podría superar los 40,000 en un momento donde Venezuela comienza a entrar en la etapa de retirada de escombros en La Guaira y Caracas, dos de las zonas más afectadas por los sismos.

Autoridades venezolanas realizan retirada de escombros en zonas afectadas. Crédito: Miguel Medina | AP

A doce días de los movimientos telúricos, las autoridades venezolanas intentan retomar la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en al menos 18 estados del país, con excepción de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua, lugares donde aún los equipos de rescate siguen con los trabajos.

Según reportes de la agencia EFE, en La Guaira, durante las primeras horas del día, el tráfico fluía y no se observaba mayor presencia de familiares alrededor de los edificios desplomados. El clima permanecía nublado y las fallas en los servicios de telecomunicaciones persisten.

Terremotos en Venezuela deja a miles de damnificados. Crédito: Ariana Cubillos | AP

En Caracas, en los barrios afectados también se avanzaba con la remoción de escombros y en Altamira, de hecho, los restos de un edificio ya fueron totalmente recogidos, dejando el terreno baldío.

Los venezolanos en la ciudad capital salieron desde tempranas horas de la mañana a trabajar, mientras que algunos comienzan a evaluar las reparaciones de paredes agrietadas en sus viviendas.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Hace 59 años, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles resultaron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

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