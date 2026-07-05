Confirman fallecimiento de esposa e hija del expelotero venezolano Eliezer Alfonzo

La espera terminó de la peor manera para el exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo. Este domingo fue confirmado el fallecimiento de su esposa, Patricia, y de su hija, Eliana, quienes permanecían desaparecidas desde el colapso del Hotel Eduards, en Macuto, durante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La confirmación fue realizada por la periodista Irene Mejías Sola, de VPItv, quien informó desde La Guaira que los familiares recibieron la noticia luego de que los equipos de rescate recuperaran ambos cuerpos entre los restos del edificio.

La tragedia llegó después de varios días de esperanza

Durante casi dos semanas, Alfonzo se mantuvo en el lugar del derrumbe encabezando personalmente la búsqueda. El exreceptor no abandonó el área afectada y organizó trabajos con maquinaria que financió de su bolsillo, además de coordinar esfuerzos junto a rescatistas internacionales y mineros venezolanos.

La presencia de equipos especializados, perros de búsqueda y sensores que detectaban posibles señales mantuvo viva la expectativa de encontrar sobrevivientes. Incluso el rescate con vida de Mila, la mascota de la familia, reforzó el optimismo del exjugador y de quienes lo acompañaban en las labores.

En esos días, Alfonzo expresó públicamente que no pensaba abandonar la búsqueda. “Aquí estoy desde el día uno y sigo con las esperanzas vivas, hasta el momento que sea algo diferente. Y lo que sigo pensando positivamente, sigo trabajando. No me cansaré hasta tenerlas en mis manos”, declaró.

En otra de sus intervenciones también manifestó: “Lo único que nos falta es tener ese ese ese milagro, pues, de de conseguir a mi esposa y a mi hija”. Sin embargo, la operación concluyó este domingo con la recuperación de los cuerpos de ambas víctimas.

?? Siempre con nosotros



Desde la Liga Mayor de Béisbol Profesional enviamos nuestras condolencias a la familia Alfonzo por el fallecimiento de Patricia de Alfonzo y Eliana Alfonzo, que en vida fueron esposa e hija de Eliezer Alfonzo, manager de @delfinesdelg. pic.twitter.com/jxM1qGGgTf — Liga Mayor de Beisbol Profesional (@LMBP_ve) July 5, 2026

El contexto de una emergencia nacional

La tragedia personal del expelotero ocurre en medio de una crisis que continúa golpeando a Venezuela. Casi dos semanas después de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, las brigadas nacionales y extranjeras siguen concentrando sus esfuerzos en La Guaira, una de las entidades más devastadas por el desastre.

De acuerdo con el contexto proporcionado, las autoridades reportan más de 3.000 personas fallecidas como consecuencia de los terremotos, mientras continúan las labores de remoción de escombros en distintos sectores.

Alfonzo desarrolló su carrera en las Grandes Ligas entre 2006 y 2011. Debutó con los San Francisco Giants y posteriormente defendió los colores de San Diego Padres, Seattle Mariners y Colorado Rockies. También tuvo participación en el béisbol mexicano.

El exbeisbolista es padre de Eliezer Alfonzo Jr., quien precisamente este fin de semana fue ascendido a las Grandes Ligas por los Dodgers. El joven pertenece a un matrimonio anterior del exreceptor venezolano.

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