Cerca de 2,000 soldados estadounidenses buscan sobrevivientes de los terremotos en Venezuela

A ocho días de que dos terremotos de magnitud superior a siete grados destruyeran cientos de inmuebles en Venezuela provocando la muerte de más de 2,200 personas y la desaparición de miles de ciudadanos, cerca de 2,000 soldados estadounidenses buscan sobrevivientes entre los escombros y tratan de ayudar a restablecer los servicios dañados.

Durante una rueda de prensa, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur del ejército estadounidense, se refirió al apoyo humano brindado a la nación sudamericana en desgracia.

“El ejército estadounidense, a través del Departamento de Guerra, cuenta con aproximadamente 2,000 efectivos desplegados en tierra, mar y aire alrededor de Venezuela. Trabajan arduamente a diario para colaborar en las labores de búsqueda y rescate, así como en las de recuperación y entrega de suministros necesarios.

En estas situaciones, tienes entre tres y siete días para responder con la esperanza de rescatar a las personas que aún viven y que tal vez resulten heridas entre los escombros”, señaló.

Entre los equipos desplegados por las fuerzas armadas estadounidenses en las zonas afectadas por los movimientos telúricos se encuentra una unidad médica especializada para brindar apoyo quirúrgico, un sistema de purificación de agua, un contenedor móvil de agua potable y una grúa de uso militar.

Varias zonas de Venezuela se encuentran devastadas con personas atrapadas entre los escombros de los cientos de inmuebles que se vinieron abajo. (Crédito: Pedro Mattey / AP)

De acuerdo con John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la administración encabezada por Donald Trump destinó más de $300 millones de dólares en ayuda humanitaria para hacerle frente al desastre ocasionado por la naturaleza.

“Seguiremos trabajando con el pueblo venezolano para satisfacer estas necesidades, incluyendo el saneamiento, el agua y la generación de energía, y continuaremos por ese camino el tiempo que sea necesario”, señaló en redes sociales.

En un primer informe oficial dado a conocer por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la estimación de daños producidos por los terremotos registrados el 24 de junio de 2026 en el norte de Venezuela ronda en cerca de $37,000 millones de dólares, lo cual implica un duro golpe para una economía sumida en una profunda crisis durante más de una década.

Ante la delicada situación que prevalece en Venezuela, varias agrupaciones de la sociedad civil le solicitaronn a Delcy Rodríguez, presidenta de la República Bolivariana derogar la denominada “Ley Anti-ONG”, esto con el objetivo de “facilitar no solo la ayuda humanitaria sino el establecimiento de organizaciones humanitarias en el país”.

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