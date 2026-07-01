Logran milagroso rescate de un niño de 3 años seis días después de los terremotos en Venezuela

Un niño de 3 años fue rescatado con vida de entre los escombros seis días después de los devastadores terremotos en Venezuela, según informó un equipo de rescate jordano.

Un video muestra a los rescatistas celebrando mientras el niño, identificado como Klieber Morán por la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, es sacado de entre los escombros en el estado de La Guaira.

Rodríguez describió el rescate del niño como un momento de esperanza.

Esto ocurre mientras la ONU advierte que decenas de miles de personas necesitan alimentos y refugio urgentemente.

El número de muertos por los terremotos de la semana pasada, con magnitudes de 7.2 y 7.5, ha ascendido a 1,943, con más de 10,000 heridos y decenas de miles más desaparecidos.

Jordan Public Security via Reuters: El equipo jordano publicó imágenes del rescate del martes.

Según una evaluación inicial de datos satelitales de la NASA, se estima que los movimientos telúricos probablemente dañaron o destruyeron 58,870 edificios.

La defensa civil jordana informó que Klieber recibió primeros auxilios, fue trasladado a un hospital y su estado era estable.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró que estaba siendo atendido en Caracas.

Rescate milagroso

El rescate se produce mucho después del período inicial de tres días después de un terremoto, durante el cual, según los expertos, las personas atrapadas bajo los escombros tienen mayores probabilidades de ser encontradas con vida.

La Guaira es una de las zonas más afectadas, y muchos residentes locales intentan llevar a cabo las labores de rescate por su cuenta.

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) informó el martes que la escasez de alimentos era generalizada, los servicios básicos se habían interrumpido y las comunicaciones estaban prácticamente cortadas en La Guaira.

“Las tensiones comunitarias están aumentando, ya que el acceso a la ayuda sigue siendo limitado“, declaró ACNUR en un comunicado publicado en su sitio web.

Reuters: El rescate es uno de los momentos más emotivos que se han vivido después de la tragedia.

Daniela Armas, una vendedora de 18 años de La Guaira que resultó herida al caer de una motocicleta durante los terremotos, declaró a la agencia AFP que se estaban distribuyendo algunos suministros, “pero a veces la gente casi se mata por la comida… es como una pelea de gallos”.

ACNUR indicó que necesitaba US$15 millones iniciales para “ampliar la protección, los artículos de primera necesidad y el apoyo de alojamiento temporal para 30,000 personas afectadas por el terremoto durante seis meses”.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud afirmó que los servicios sanitarios se encuentran bajo una presión extrema.

“Existe un mayor riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación”, como el sarampión y la difteria, debido a la baja cobertura de vacunación, declaró Christian Lindmeier.

Esperanza

EPA: Según la NASA, los terremotos dañaron o destruyeron 58.870 edificios.

Rodríguez dijo que el rescate de Klieber demostraba que aún había esperanza de encontrar personas con vida y que equipos nacionales e internacionales seguían buscando entre los escombros.

Añadió que ya se habían habilitado refugios en La Guaira y otros estados.

Equipos de rescate internacionales de EE.UU., México y decenas de otros países buscaban sobrevivientes con perros entrenados y maquinaria pesada.

Parte de la ayuda internacional está llegando al país. Un portavoz de la ONU informó que el martes llegó un cargamento de 47 toneladas de suministros humanitarios, que incluía kits de emergencia para atención médica urgente, suministros para partos seguros, atención neonatal y prevención de enfermedades.

Mientras tanto, los venezolanos han comenzado a enterrar a los fallecidos que se han encontrado hasta el momento.

Muchos más esperan los restos de sus seres queridos, a quienes se presume muertos.

En la morgue improvisada del puerto de La Guaira, Wilker Molalla le dijo a AFP que esperaba para identificar los restos de su hermana, sus hijos y los hijos de su hermano.

“Éramos once personas en mi casa”, dijo. “Solo dos sobrevivimos porque estábamos trabajando”.

BBC:

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