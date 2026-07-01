El demócrata Joaquín Castro acusó al ICE por intentar deportar a familias venezolanas tras terremotos en su país

Joaquín Castro, representante por Texas, denunció al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntamente intentar deportar a familias con niños a Venezuela horas después de que dos destructivos terremotos causaron severas afectaciones y más de 2,000 muertes registradas, al menos hasta el momento.

Mediante una publicación en la red social Facebook, el tejano de 51 años exhibió a la agencia federal por su falta de sensibilidad con un grupo de venezolanos detenidos en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, Texas, y en proceso de deportación.

A sabiendas de que dos terremotos de magnitud superior a siete grados causaron la desaparición de miles de personas, la destrucción de al menos mil edificios y la interrupción de los servicios de agua y electricidad, el personal de ICE pretendía enviar a los detenidos a su nación de origen.

“Los despertaron en mitad de la noche y los enviaron a Arizona de camino a Venezuela.

Finalmente, las familias fueron regresada a Dilley, pero temen ser deportadas en cualquier momento.

Es impensable enviar a niños y familias que no han cometido ningún delito a un país sumido en el caos por un desastre natural”, escribió el legislador.

Un grupo de familias venezolanas implora clemencia para no ser deportadas a su nación debido a los destrozos causados por dos destructivos terremotos. (Crédito: Seth Wenig / AP)

Cabe señalar que la principal razón para no deportar a los inmigrantes sudamericanos fueron las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ciudad cercana a Caracas, donde las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves quedaron suspendidas hasta nueva orden, lo cual impidió las llegadas y salidas de viajeros.

Sin embargo, el congresista Joaquín Castro mencionó que otros 146 venezolanos habían sido deportados a Venezuela poco antes de los movimientos telúricos descritos, 120 eran hombres, 19 mujeres y siete niños.

Lo dramático de ello fue que el hotel donde se hospedaban temporalmente en su país se derrumbó dejando escasos sobrevivientes.

“La semana pasada, 146 hombres, mujeres y niños fueron deportados a sus hogares en Venezuela horas antes de los terremotos; se sospecha que muchos de ellos murieron.

Estas acciones son crueles y antiamericanas. Hago un llamado a la Administración Trump para que detenga todas las deportaciones a Venezuela y cierre la prisión móvil de Dilley”, enfatizó.

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