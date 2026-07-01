ICE pone en libertad a una monja que había detenido sin motivo mientras se diría a misa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso en libertad a una monja católica nigeriana a quien el domingo detuvo sin ninguna razón de peso mientras caminaba con su hábito por la calle en McAllen, Texas.

A escasos kilómetros de la frontera limítrofe entre Estados Unidos y México, la religiosa Leticia Ugboaja, integrante de las Hijas de María Madre de la Misericordia, se dirigía hacia la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en McAllen, Texas, cuando fue sorprendida durante un operativo de ICE, pues sin ninguna razón de por medio terminó siendo privada por su libertad.

Al enterarse de lo ocurrido, los responsables de su congregación dieron a conocer el incidente en redes sociales, situación que generó indignación entre algunos miembros del Congreso.

Una de las primeras voces en repudiar la acción del ICE fue la republicana Monica de la Cruz quien, como representante por el 15.º distrito congresional de Texas, exigió reparar el error liberando a la religiosa quien además es enfermera titulada en South Texas Health System.

A pesar de la presión de la opinión pública, los agentes migratorios no accedieron de inmediato y fue hasta cerca de 48 horas después cuando la monja Leticia Ugboaja logró recuperar su libertad.

“Agradecemos la rápida respuesta de los representantes locales que se pusieron en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para lograr su liberación”, escribió Brenda Riojas, portavoz de la Diócesis de Brownsville, en una escueta declaración.

A Catholic nun was arrested by ICE this week



Sister Leticia Ugboaja was apprehended by ICE while walking to Our Lady of Sorrows Church in Texas while walking to Mass



Sister is also a registered nurse at South Texas Health System



A number of politicians intervened on her? pic.twitter.com/7yGXpGy7z3 — Catholic Arena (@CatholicArena) June 30, 2026

A partir del retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, puso en marcha una política migratoria dirigida a llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal establecidos en territorio estadounidense.

Bajo ese enfoque, los operativos de ICE no sólo se extendieron hacia estados alejados de la frontera, sino que además ahora se llevan a cabo en sitios donde anteriormente no se registraban, como es el caso de ciudades consideradas santuario para inmigrantes e incluso en lugares como hospitales, escuelas e incluso cerca de iglesias.

A pesar de que un amplio sector de la ciudadanía se opone a este tipo de acciones, el mandatario de la nación insiste en que, conforme avance su administración, la cantidad de detenciones y deportaciones exprés se incrementará.

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