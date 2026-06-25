500 niños inmigrantes podrían ser deportados en los próximos días, anticipa el senador Ron Wyden

A través de una carta, Ron Wyden, senador por Oregón, le dio a conocer a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), tener información fidedigna donde se afirma que 500 niños inmigrantes serían deportados en los próximos días.

En el documento, el demócrata señala que los menores en cuestión se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la cual es responsable de brindarles refugio después de haber llegado a la frontera sur sin ningún padre o tutor.

A pesar de ello, señala que podrían ser objeto de una expulsión acelerada al carecer de un familiar o tutor en Estados Unidos que pueda actuar como patrocinador.

“Se trata de un grave fallo institucional que pone en peligro inmediato a cientos de niños vulnerables, borrándolos de hecho de la protección de la supervisión estadounidense y devolviéndolos al peligro.

Utilizar como arma al mismo organismo encargado de su protección constituye una escalada inaceptable del abuso de poder ejecutivo que socava el compromiso de nuestra nación con el debido proceso”, escribió.

A los menores inmigrantes bajo custodia del gobierno estadounidense se les brinda alimentación y alojamiento. (Crédito: Eric Gay / AP)

El miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado le advirtió al HHS que incurrir en cualquier intento de expulsarlos sin permitirles ser representados por un abogado constituiría una grave violación del debido proceso.

“La nueva información que he obtenido me lleva a creer que el Departamento está sentando las bases para otro intento de deportación ilegal, esta vez a mayor escala y en más países de origen”, subrayó.

Mediante un comunicado, Emily Hilliard, portavoz principal del HHS, echó por tierra que la agencia federal planee detener y deportar a menores no acompañados.

“A pesar de esta campaña de miedo irresponsable, no hay planes para atacar a estos niños.

La administración Trump está trabajando para identificar a los padres o tutores legales de los menores extranjeros no acompañados bajo nuestra custodia, porque garantizar que cada niño sea colocado con un patrocinador debidamente investigado es nuestra máxima prioridad”, enfatizó.

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