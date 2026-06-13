Acusan a Trump de intimidar a organizaciones que defienden a niños inmigrantes

Organizaciones de asistencia legal para menores inmigrantes denunciaron que agentes federales realizaron visitas sin previo aviso a sus oficinas en el área de Washington D.C., en una acción que calificaron como un intento de intimidación contra quienes representan a niños inmigrantes no acompañados ante el sistema migratorio del país.

Según un comunicado difundido por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND), agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) acudieron a sus instalaciones durante las últimas 48 horas para solicitar acceso a registros y documentación relacionada con menores beneficiarios de sus servicios.

Las organizaciones afirmaron que los funcionarios federales no presentaron órdenes judiciales ni autorizaciones legales para respaldar sus solicitudes, por lo que se les negó el acceso a cualquier información.

Organizaciones denuncian abuso de poder

Los grupos afectados sostienen que se trata de una nueva escalada en las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

“Esto es un flagrante abuso de poder para intentar intimidar a los defensores de los derechos de la infancia”, afirmó Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.

Lukens agregó que los menores inmigrantes tienen derecho al debido proceso y a contar con representación legal, independientemente de su situación migratoria.

Por su parte, Paula Fitzgerald, directora ejecutiva de Ayuda, advirtió que este tipo de acciones generan temor entre las familias inmigrantes.

“Cuando agentes federales se presentan sin previo aviso en centros de servicios legales comunitarios, envían un mensaje desalentador a las familias inmigrantes”, señaló.

Programas con respaldo del Congreso

Las organizaciones recordaron que los servicios que ofrecen forman parte de un programa financiado por el Congreso y vigente desde hace más de 15 años, destinado a garantizar representación legal a menores inmigrantes no acompañados.

Wendy Young, presidenta de KIND, aseguró que los abogados que trabajan con estos niños ayudan a que los menores comparezcan ante los tribunales de inmigración, cumplan con los procedimientos legales y estén protegidos frente a riesgos como la trata de personas, la explotación o el abuso.

“No participaremos en actividades que no cuenten con justificación legal”, declaró Young.

Crece la tensión por la política migratoria

El episodio se produce en medio de una estrategia migratoria cada vez más agresiva por parte de la administración Trump, que ha intensificado las detenciones y deportaciones durante su segundo mandato.

Las organizaciones consideran que estas visitas forman parte de una campaña más amplia para debilitar la red de asistencia legal que brinda apoyo a algunos de los menores más vulnerables dentro del sistema migratorio estadounidense.

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