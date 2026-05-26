Niños estadounidenses sufren impacto de deportaciones masivas impulsadas por Trump

La política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump volvió a colocarse bajo escrutinio tras un informe que estima que más de 145 mil niños estadounidenses han sufrido la detención de al menos uno de sus padres desde el inicio de su segundo mandato. Detrás de la estrategia aparece nuevamente el nombre de Stephen Miller, considerado uno de los principales diseñadores de las medidas más severas contra inmigrantes.

De acuerdo con un análisis publicado por el centro de investigación Brookings Institution y retomado por el diario británico The Guardian, las actuales redadas migratorias han provocado una ola de separaciones familiares que expertos califican como una de las más agresivas de los últimos años.

El regreso de las separaciones familiares

Stephen Miller ya había sido señalado durante el primer mandato de Trump por impulsar la política de “tolerancia cero” en la frontera entre Estados Unidos y México. Aquella medida derivó en la separación de más de 5 mil menores inmigrantes de sus padres, incluidos bebés.

Aunque Trump firmó una orden ejecutiva en 2018 para frenar oficialmente esa práctica, organizaciones civiles y analistas sostienen que las separaciones continúan bajo otros mecanismos, principalmente mediante detenciones masivas y deportaciones aceleradas dentro del país.

El nuevo informe estima que, entre los menores afectados actualmente, más de 22 mil quedaron sin ninguno de sus padres en casa tras las detenciones. Además, unos 53 mil niños tendrían menos de seis años.

“No existe un enfoque sistemático para proteger a los hijos de las personas detenidas por ICE”, advierte el reporte.

Las cifras que alarman a defensores migratorios

El medio citado sostuvo que investigaciones de ProPublica revelaron además que las detenciones de padres inmigrantes prácticamente se duplicaron durante los primeros meses del segundo gobierno de Trump, en comparación con la administración de Joe Biden.

El medio también documentó un incremento en las deportaciones de madres con hijos ciudadanos estadounidenses, una tendencia que organizaciones de derechos humanos consideran especialmente preocupante por el impacto emocional en los menores.

Kelly Kribs, abogada del Young Center, aseguró en declaraciones retomadas por The Guardian que la actual crisis “está provocando el mismo trauma que vimos en 2018, pero ahora a una velocidad y escala nunca antes vistas”.

Mientras tanto, Miller ha defendido públicamente las acciones migratorias de Trump y recientemente aseguró en una entrevista con Fox News que se siente respaldado por los seguidores del mandatario republicano.

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