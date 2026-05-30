Hijos de inmigrantes sí podrán acceder a las nuevas “Cuentas Trump”

Los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos sí podrán acceder a las nuevas “Cuentas Trump”, un programa de ahorro impulsado dentro de la llamada Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), aunque sus padres no tengan papeles.

La aclaración ha generado interés entre miles de familias inmigrantes, especialmente después de que circularan dudas sobre si los hijos de personas indocumentadas quedarían excluidos del beneficio.

La abogada de inmigración Kathia Quirós dijo a NBC que el requisito principal es que el menor haya nacido en territorio estadounidense entre 2025 y 2028. El estatus migratorio de los padres no impediría el acceso a la cuenta.

¿Qué son las “Cuentas Trump”?

Las llamadas “Cuentas Trump” son un nuevo mecanismo de ahorro para menores de edad aprobado dentro del paquete económico impulsado por el presidente Donald Trump.

El programa contempla un depósito inicial de $1,000 por parte del gobierno federal para cada niño elegible. Además, padres y empleadores podrán aportar hasta $5,000 anuales ajustados por inflación.

El dinero podrá invertirse en fondos vinculados al índice S&P 500 o en empresas estadounidenses, con el objetivo de generar ahorros a largo plazo para educación, vivienda o retiro.

Según el Consejo de Asesores Económicos (CEA), una cuenta que reciba contribuciones constantes podría acumular hasta $303,000 para cuando el beneficiario alcance la adultez.

Incluso sin aportaciones adicionales, el gobierno estima que el depósito inicial podría crecer a unos $5,800 al cumplir 18 años.

El debate sobre quiénes se beneficiarán

Aunque la iniciativa ha sido respaldada por empresarios y sectores conservadores, también ha recibido fuertes críticas de economistas y organizaciones sociales.

Expertos citados por Tax Foundation y Urban Institute consideran que las cuentas favorecerán principalmente a familias con mayores ingresos, ya que son quienes tienen más posibilidades de realizar aportaciones constantes.

“El problema es que las familias con más recursos siempre tendrán ventaja para acumular patrimonio”, han advertido analistas financieros.

Las críticas también apuntan a que las “Cuentas Trump” ofrecen menos incentivos fiscales que otros instrumentos ya existentes, como los planes universitarios 529 o las cuentas Roth IRA.

Aun así, defensores del programa sostienen que puede ayudar a millones de niños estadounidenses a iniciar una base de ahorro desde temprana edad.

Diferencias con los llamados “Baby Bonds”

El debate también reactivó comparaciones con los “Baby Bonds”, una propuesta impulsada por legisladores demócratas como el senador Cory Booker.

A diferencia de las “Cuentas Trump”, los Baby Bonds están diseñados para reducir directamente la desigualdad económica y racial mediante aportaciones mayores para familias de bajos ingresos.

Programas similares ya operan en estados como Connecticut, donde el gobierno deposita fondos para bebés nacidos en hogares elegibles para Medicaid.

Sin embargo, las “Cuentas Trump” funcionan bajo un modelo más abierto, basado principalmente en contribuciones familiares y privadas.

Para las familias inmigrantes, el punto clave es que los hijos nacidos en Estados Unidos sí podrán ser beneficiarios, independientemente de la situación migratoria de sus padres.

La medida podría beneficiar a millones de niños en hogares mixtos, donde los menores son ciudadanos estadounidenses, pero sus padres carecen de documentos migratorios.

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