Tribunales de inmigración usan “audiencias sumarias” para acelerar deportaciones

Los tribunales de inmigración comenzaron a implementar una nueva estrategia para acelerar deportaciones: audiencias sumarias con más de 100 inmigrantes al mismo tiempo, una medida que ya genera preocupación entre abogados y organizaciones defensoras de derechos civiles.

De acuerdo con información de NPR y testimonios de abogados especializados en inmigración, estas “audiencias sumarias” están siendo utilizadas principalmente en casos de personas sin representación legal, lo que podría aumentar las órdenes de deportación automáticas.

Crece la presión sobre inmigrantes sin abogado

La práctica ya se detectó en ciudades como Chicago, Boston y Chelmsford, Massachusetts, y podría extenderse pronto a Dallas. Antes, las primeras audiencias migratorias reunían a entre 20 y 30 personas; ahora la cifra supera las 100.

“La principal preocupación es que muchas personas no reciban la notificación adecuada”, advirtió Vanessa Dojaquez-Torres, abogada de políticas públicas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Según especialistas, quienes llegan tarde o no comparecen reciben órdenes de deportación en ausencia, una herramienta que permite a las autoridades detener y expulsar rápidamente a migrantes.

El problema, explican, es que muchos inmigrantes desconocen que sus citas fueron adelantadas, ya que los avisos no siempre llegan por correo o correo electrónico. En algunos casos, las audiencias previstas para 2027 o 2028 fueron reprogramadas sin suficiente anticipación.

Trump busca acelerar deportaciones masivas

La estrategia coincide con la presión del presidente Donald Trump para aumentar el número de deportaciones anuales y reducir el enorme retraso acumulado en las cortes migratorias.

NPR reportó que el Departamento de Justicia (DOJ) también incrementó la contratación de jueces de inmigración. Solo la semana pasada se incorporaron 77 nuevos jueces y cinco abogados militares temporales para atender casos migratorios.

“La administración Trump está comprometida con restaurar el estado de derecho en el sistema migratorio”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado citado por NPR.

Sin embargo, abogados migratorios alertan que la rapidez podría afectar el debido proceso, especialmente para quienes no cuentan con defensa legal o enfrentan barreras idiomáticas.

Temor por hacinamiento y errores judiciales



Además de las preocupaciones legales, expertos advierten sobre posibles problemas logísticos. Algunas cortes no tienen espacio suficiente para albergar a cientos de personas simultáneamente.

“Anticipan que muchos no se presentarán y así emitirán más órdenes de deportación”, dijo a NPR un abogado de inmigración en Texas que pidió anonimato por temor a represalias.

Organizaciones migrantes sostienen que la medida podría provocar errores judiciales y aumentar la vulnerabilidad de miles de inmigrantes en pleno endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

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