Ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 1.2% en agosto en todos los ámbitos

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un sólido 1.2% durante el mes de agosto y 6.0% interanual, tras una caída del 0.5% registrada en julio, reforzando la idea de una economía mucho más resiliente en medio de una elevada inflación por los precios más altos de la gasolina y otros bienes esenciales.

Sin embargo, el reporte indica que los consumidores estadounidenses impulsaron sus compras no solo en bienes y servicios, sino en gastos discrecionales como restaurantes y bares; pese a que se han vuelto mucho más selectivos a la hora de comprar, comparando precios y calidad, el consumo se vio respaldado por un crecimiento salarial y ganancias en el mercado de valores.

¿Dónde aumentaron las ventas minoristas?

El informe detalla que la mayoría de las ventas minoristas se observaron en artículos para el hogar y nuevo ciclo escolar, con un aumento del 2.6%; también se registró un incremento del 1.2% en servicios de alimentación y bebidas y un 0.7% en ventas de tiendas de ropa.

Las ventas de tiendas de electrodomésticos y electrónica aumentaron un 1.6%; la venta de artículos deportivos, instrumentos musicales, libros, entre otros, aumentó un 1.2%. Por su parte, las tiendas de muebles registraron un incremento del 0.9% en sus ventas; concesionarios y repuestos para vehículos, un 0.6%, mientras que las ventas en materiales de construcción y equipos de jardinería cayeron un 0.2%.

Por otro lado, las ventas en las que se excluye gasolina, servicios de alimentos, automóviles y materiales de construcción también aumentaron el mes pasado un 1.4%, representando una de las mayores ganancias desde septiembre del 2024.

Los hogares siguen gastando, pese a que los precios al consumidor aumentan mes a mes. Según el último informe del Departamento de Trabajo, durante el mes de agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0.4%, ubicándose en 3.4% interanual. Los economistas observan los últimos datos como una clara señal de un nuevo aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la cual tiene pautada su reunión para este miércoles 16 de septiembre.

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