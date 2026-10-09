Mike Johnson amaga con volver a su estado natal si los republicanos pierden las elecciones

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, parece estar preparándose mentalmente para volver a Luisiana, su estado natal, en caso de que su partido pierda las elecciones intermedias.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el conservador de 54 años señaló incluso estar dispuesto a abandonar sus aspiraciones políticas si la ciudadanía decide no respaldar a los conservadores el próximo 3 de noviembre.

“Dios no lo quiera, si perdemos esta mayoría o lo que sea, no sé qué será de mi vida. Si Dios nos inspira y nos dice que, ya saben, volvamos a mi ciudad natal, Shreveport, y empecemos un negocio de jardinería, lo haré con el mismo entusiasmo. Es decir, solo quiero ser de la mayor utilidad posible para Dios y para mi país”, expresó.

Los resultados de la mayoría de las encuestas realizadas coinciden en señalar que la intención de voto de la ciudadanía no favorece a los republicanos.

Y es que, debido al incremento de los precios en los combustibles, la energía, los alimentos y el alquiler de vivienda, la inflación amenaza con dispararse en cualquier momento, una situación que inquieta a la mayor parte de la población estadounidense, pues en los últimos meses debido a la guerra la economía estadounidense se aletargo.

The 2026 Midterm is a contrast for America.



It's common sense vs crazy.



As Republicans deliver, Democrats surrender to the socialist & communist Left that will abolish borders, defund police, raise taxes, & shred our Constitution.



Join us to stop them: https://t.co/dQt4taNSLK pic.twitter.com/tE1ZxaUrjZ — Mike Johnson (@MikeJohnson) August 14, 2026

A medida que los compromisos de campaña del presidente Donald Trump se han ido diluyendo para dar paso a los cobros de aranceles e incluso a la declaratoria de guerra ante una nación a la cual no logra vencer, su índice de aprobación sobre su desempeño no ha dejado de disminuir proyectando muy probablemente un voto de castigo ciudadano en los comicios de mitad de mandato.

De allí se desprende el hecho de que Mike Johnson haya enfrentado muchos problemas para unificar el voto republicano en la Cámara de Representantes, lo cual también ha planteado dudas hasta en el propio Trump sobre si resultaría adecuado mantenerlo como líder de la minoría, esto en caso de que la intensión de voto no cambie en las próximas semanas.

“No voy a hablar del escenario en el que no ganemos la Cámara de Representantes, porque estoy totalmente concentrado en ganarla”, indicó el político de Luisiana para tratar de recomponer el camino trazado inicialmente al asumir un posible revés de su partido.

Sigue leyendo:

• “Vamos a sufrir un pequeño revés”, advierte el republicano Thom Tillis de cara a las elecciones

• Donald Trump acepta que la guerra con Irán podría costarle perder las elecciones intermedias

• Ex congresista republicana da por perdidas las elecciones intermedias y culpa de ello a Trump

• Trump “teme” juicio político si los republicanos no ganan este año las elecciones intermedias