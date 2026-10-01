Donald Trump acepta que la guerra con Irán podría costarle perder las elecciones intermedias

El presidente Donald Trump acepta que los siete meses de guerra sostenidos por Estados Unidos en contra de Irán podrían costarle al Partido Republicano verse superado en las elecciones intermedias.

Durante un encuentro con un grupo de periodistas celebrado frente a la Casa Blanca, el mandatario de la nación por primera ocasión en su trayectoria política reconoció que el control ejercido por su partido tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado está en riesgo de pasar a manos de los demócratas.

“Es posible. Debería ayudar”, señaló sin entrar en detalles de cuál sería su estrategia a implementar para no verse en problemas el 3 de noviembre.

Sin embargo, el magnate neoyorquino no quitó el dedo del renglón sobre continuar adelante con la guerra entablada desde el 28 de febrero, pues considera que no se debe perder de vista la principal razón de haber comenzado a bombardear a Irán.

“Irán no tendrá un arma nuclear. Cuando preguntan: ‘¿Está bien que Irán tenga un arma nuclear?’ Diría que el 100% de la gente dice que no, incluso a nivel mundial”, expuso a manera justificar los ataques ordenados para destruir gran parte de la infraestructura militar iraní.

Reporter: “Lara Trump said today that the Iran war may threaten the midterms for you. She said that last night, that it could tank the midterms. Do you agree with her or disagree with that?”



President Trump: “Well, it's possible. I don't ? it should help, because Iran will not? pic.twitter.com/bgxWClev1m — RedWave Press (@RedWavePress) October 1, 2026

Cabe señalar que, ni el los peores momentos de su campaña, cuando tenía que alternar sus mítines para promover su candidatura presidencial y sus sesiones en tribunales para hacerle frente a varias demandas presentadas en su contra, Trump llegó a reconocer que podría ser derrotado.

No obstante, la presión experimentada al interior del gobierno federal debido a la ralentización de la economía, al alza de la inflación y al encarecimiento de los combustibles, abre la posibilidad de que la ciudadanía ejerza un voto de castigo beneficiando a los demócratas quienes, en caso de lograr hacerse del control de ambas Cámaras, tendrán la facultad no sólo de frenar casi cualquier iniciativa planteada por el responsable de la Casa Blanca, si no de solicitar un juicio en su contra.

De esta manera, la nueva postura asumida por el presidente sólo refuerza lo expuesto por su nuera 24 horas antes al aceptar ser entrevistada por Harry Cole, periodista británico.

“El presidente odia profundamente cómo se han desarrollado los acontecimientos con Irán. Deseaba que las cosas hubieran sucedido con mayor rapidez, pero eso podría costarle las elecciones de mitad de mandato”, advirtió.

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