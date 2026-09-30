Nuera de Trump reconoce que la guerra con Irán podría costarle perder las elecciones intermedias

Lara Trump, nuera del actual presidente de la nación, acepta que la guerra librada desde hace siete meses por Estados Unidos en contra de Irán podría costarle perder las elecciones intermedias al Partido Republicano.

Durante una entrevista concedida al periodista británico Harry Cole, la esposa de Eric Trump advirtió que el retraso de los iraníes para sellar un acuerdo que inicialmente garantice la apertura del estrecho de Ormuz y después el final de la guerra, podría significarle a los conservadores verse derrotados en la boleta electoral en los comicios a celebrarse el próximo 3 de noviembre.

“El presidente odia profundamente cómo se han desarrollado los acontecimientos con Irán. Deseaba que las cosas hubieran sucedido con mayor rapidez, pero eso podría costarle las elecciones de mitad de mandato”, señaló.

Lara Trump está convencida de que el gobierno de Teherán pretende llevar al límite las negociaciones con Washington a sabiendas del daño político ocasionado al magnate neoyorquino.

“Los iraníes están esperando hasta las elecciones de mitad de mandato. Quieren hacer todo lo posible para perjudicar las esperanzas del presidente de que estas elecciones le sean favorables, porque creen que eso les dará una ventaja”, expuso.

Las palabras de la nuera de Trump van en contra de lo expuesto la semana pasada por Masoud Pezeshkian, presidente iraní, quien, al asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas efectuada en Nueva York, hizo hincapié en la buena voluntad que prevalece en Teherán para concretar la finalización de un conflicto bélico con grandes afectaciones para la infraestructura de su nación.

“No queremos que esto se retrase hasta las elecciones de mitad de mandato”, enfatizó.

Cuestionada si valdría la pena perder tanto el control de la Cámara de Representantes y Senado sobre el cierre del año y a la mitad del mandato de su suegro, Lara Trump no titubeó al responder.

“Sí. Creo que él simplemente entiende que cuando Irán consiga un arma nuclear, no importará quién esté al mando de la Cámara de Representantes. No importará la mayoría en el Senado. Este mundo es un lugar realmente aterrador y de eso no hay vuelta atrás”, puntualizó.

Los resultados de las encuestas realizadas en los últimos días coinciden en señalar que existe una gran probabilidad de que la ciudadanía castigue al gobierno actual votando en favor de los demócratas.

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