“Vamos a sufrir un pequeño revés”, advierte el republicano Thom Tillis de cara a las elecciones

Thom Tillis, legislador por Carolina del Norte, da por hecho que el Partido Republicano sufrirá un revés en las elecciones intermedias regresándole el control a los demócratas al menos de la Cámara de Representantes.

Durante su aparición en el programa “The Beat”, el cual trasmite el canal de televisión MS NOW, el político republicano acepta que las probabilidades de obtener un triunfo en los comicios a celebrarse el 3 de noviembre no favorecen a los aspirantes a congresistas de su partido o bien quienes pretenden reelegirse.

“Creo que, estadísticamente, es casi imposible ganar la Cámara de Representantes en este momento”, señaló.

Con respecto al Senado, el conservador originario de Jacksonville, Florida, considera que su partido posiblemente logrará mantener el control conquistado a lo largo de casi dos años.

“Será por un margen estrecho, pero sigo pensando que lo lograremos, porque tenemos excelentes candidatos en Maine, Ohio y Arkansas. Sólo tienen que esforzarse al máximo y nosotros tenemos que apoyarlos”, expuso.

Cuestionado sobre el divisionismo mostrado entre los republicanos, algunos tratando de alejarse lo más posible de Donald Trump ante el retroceso proyectado en el índice de aprobación hacia su desempeño como presidente, Tillis acepta que eso terminará por repercutir en los resultados de las elecciones de mitad de mandato.

“Apoyo al presidente porque es el líder del partido, no porque sea Donald J. Trump, sino porque es la cara de nuestro partido. Y quiero que mi partido esté en la mejor posición para las elecciones. Vamos a sufrir un pequeño revés esta temporada, pero creo que nos recuperaremos”, subrayó.

De acuerdo con los sondeos de opinión llevados a cabo por Decision Desk HQ (DDHQ), empresa de análisis de datos especializada en rastrear, recopilar y proyectar los resultados de las elecciones en el país, el Partido Demócrata tiene 76% de probabilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes y 56% de posibilidades de ejercer el control del Senado.

De allí se desprende el hecho de ver a Trump recorriendo a marchas forzadas ciudades donde considera posible convencer a los ciudadanos de respaldar a los conservadores con su voto, lo cual se antoja complejo debido al descontento que prevalece al ver a Estados Unidos inmiscuido en una guerra cuyo resultado inmediato ha sido el encarecimiento de los combustibles y del coste de vida.

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