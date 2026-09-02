Thom Tillis exige a Donald Trump el despido de Pete Hegseth como secretario de Defensa

El senador republicano Thom Tillis le exigió al presidente Donald Trump despedir a Pete Hegseth como secretario de Defensa, pues considera que su gestión al frente de las Fuerzas Armadas ha resultado desastrosa.

Después de haber votado en el Senado a favor de Hegseth para desempeñarse como responsable del Departamento de Defensa (DOD), a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el legislador por Carolina del Sur reconoce sentirse decepcionado sobre el desempeño del ex presentador de televisión y de ahí su petición de exigir su salida del gabinete presidencial.

“Nunca he presenciado una gestión más inepta de los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país. Se siente intimidado por la competencia y se refugia en avivar guerras culturales en lugar de atender con seriedad la labor vital de nuestra defensa nacional y la salud y el bienestar de nuestras fuerzas armadas”, escribió.

Acto seguido, exhortó al jefe de la nación a brindarle la oportunidad a otra persona mejor capacitada para figurar como el máximo responsable del DOD.

“Insto al presidente a que encuentre un nuevo líder en el Pentágono que conserve y potencie nuestro talento militar en lugar de mermarlo”, enfatizó.

La gestión de Pete Hegseth como secretario de Defensa no ha dejado de generar controversias. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

La decepción del ex miembro del Comité de Servicios Armados del Senado se fundamenta en que Pete Hegseth ha destituido a varios militares de alto rango como el general Randy George, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército; Chris Donahue, máximo comandante del Ejército de Estados Unidos en Europa; Charles Quinton Brown Jr., expresidente del Estado Mayor Conjunto; Lisa Franchetti, almirante y máxima oficial de la Armada; David Allvin, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea; y James Mingus, subjefe del Estado Mayor del Ejército.

“Ha creado un vacío de liderazgo en la cúpula de nuestras fuerzas armadas”, reprochó el legislador Tillis.

Otros graves errores atribuidos por algunos políticos conservadores a Pete Hegseth son el hecho de haber convencido a Trump de que Irán era un adversario fácil de doblegar a través de un conflicto bélico, esto sin un análisis que lo avalara.

Además, todo apunta a que tampoco le dio aviso al jefe de la nación sobre la rápida merma del arsenal de misiles y municiones generada durante los seis meses de bombardeos que han dejado a Estados Unidos en una posición vulnerable frente a adversarios más complejos con relación a Irán.

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