Republicano Thom Tillis lanza fuertes críticas a Pete Hegseth y lo compara con Kristi Noem

El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, lanzó nuevas críticas contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al asegurar que las decisiones tomadas bajo su liderazgo han debilitado la posición militar y diplomática de Estados Unidos frente a sus aliados y adversarios.

Durante una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN, Tillis cuestionó la estrategia de la administración del presidente Donald Trump respecto a Irán y señaló directamente a Hegseth por respaldar un posible acuerdo que permitiría a Teherán mantener material nuclear dentro de su territorio.

El legislador republicano afirmó que resulta contradictorio que hace apenas unas semanas el Pentágono sostuviera que las capacidades defensivas iraníes habían sido prácticamente destruidas y ahora se contemple aceptar condiciones menos estrictas.

“¿Qué sentido tiene eso?”, expresó Tillis al referirse a la posibilidad de permitir que Irán conserve material nuclear, después de que funcionarios estadounidenses aseguraran que el régimen había quedado debilitado tras recientes operaciones militares.

Las declaraciones representan una de las críticas más fuertes provenientes de un integrante del Partido Republicano hacia Hegseth, quien ha enfrentado cuestionamientos desde su llegada al Departamento de Defensa.

Secretary of Defense Pete Hegseth "makes Kristi Noem look like a 5 star recruit”



– Senator Tom Tillis (R-NC) on U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. @atrupar (2026) pic.twitter.com/vpBOyCv6KE — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) May 24, 2026

Tillis compara a Hegseth con Kristi Noem

En uno de los momentos más duros de la entrevista, Tillis comparó desfavorablemente a Hegseth con Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional destituida meses atrás por Trump.

“Con todos estos errores en total, Kristi Noem empieza a parecer una jugadora de cinco estrellas”, declaró el senador.

La comparación llamó la atención debido a que Tillis también había criticado previamente a Noem por la respuesta federal ante desastres naturales en Carolina del Norte y por el manejo de un operativo migratorio en Minneapolis donde murieron dos ciudadanos estadounidenses.

Tillis, quien anunció su retiro al finalizar el actual Congreso, también reprochó a Hegseth los cambios impulsados dentro del Pentágono, incluyendo la salida de altos mandos militares y la revisión de la presencia militar estadounidense en Europa.

A través de un mensaje publicado en X, el senador sostuvo que la reducción de tropas en países aliados y el relevo de generales experimentados reflejan “amateurismo” y podrían convertirse en decisiones peligrosas para la seguridad nacional.

“La decisión imprudente de reducir nuestra presencia militar en Europa, junto con las maniobras de Pete Hegseth y sus secuaces políticos para expulsar a algunos de nuestros mejores generales, es en el mejor de los casos una muestra de amateurismo y en el peor, una acción mortal”, escribió.

The careless decision to reduce our force posture in Europe, along with moves by Pete Hegseth and his political henchmen to force out some of our finest general officers is amateur hour at best and deadly at worst.



Hegseth continues to surprise and disrespect our greatest… — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) May 16, 2026

Cuestionamientos por Ucrania y la OTAN

El republicano también criticó la cancelación, y posterior rectificación, del despliegue de miles de soldados estadounidenses a Polonia, así como la reducción del respaldo militar a Ucrania en medio de la guerra con Rusia.

Como integrante de alto rango del Grupo de Observadores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Senado desde 2018, Tillis ha mantenido una postura firme en favor de fortalecer las alianzas militares occidentales.

Según el senador, Hegseth ha mostrado poco respeto hacia oficiales militares de carrera y hacia socios históricos de Estados Unidos.

“Hegseth sigue sorprendiendo y faltando al respeto a nuestros mayores aliados y a algunos de nuestros mejores profesionales militares con decisiones impulsivas que no se basan en la realidad ni en el buen juicio”, subrayó.

El secretario de Defensa logró ser confirmado el año pasado únicamente gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance, después de que el Senado quedara dividido 50-50. Durante ese proceso enfrentó acusaciones relacionadas con conducta sexual inapropiada, consumo excesivo de alcohol y mala administración financiera, señalamientos que negó públicamente.

Mientras continúan las negociaciones de Washington con Irán y persiste el debate sobre el futuro de la política militar estadounidense, las críticas de Tillis reflejan divisiones crecientes dentro del propio Partido Republicano sobre la dirección del Pentágono bajo el liderazgo de Hegseth.

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