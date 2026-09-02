Pete Hegseth bloquea nuevos ascensos militares mientras crecen las críticas dentro del Pentágono

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, retiró los nombres de al menos seis oficiales del Ejército de una lista de candidatos a ascender al rango de general de dos estrellas, una decisión que vuelve a colocar bajo escrutinio su manejo de los altos mandos militares. La medida fue reportada por The Hill a partir de información proporcionada por una persona familiarizada con el proceso, quien habló bajo condición de anonimato. La oficina de Hegseth no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El movimiento ocurre pocos días después de que el jefe del Pentágono bloqueara el ascenso de cuatro coroneles seleccionados para convertirse en generales de brigada. Algunos de ellos tenían vínculos con el exjefe del Estado Mayor del Ejército, general Randy George, destituido por Hegseth en abril, y con el general Chris Donahue, quien dejó este verano el mando de las fuerzas estadounidenses del Ejército en Europa y África.

New: Hegseth is now blocking the promotion of at least six one-stars up for promotion to two-star, including many logisticians who are historically people of color or women, in his latest effort to stop promotions of many such officers. @ckubeNBC and me https://t.co/JZcM2BCmV9 — Gordon Lubold (@glubold) September 1, 2026

Salida de Driscoll profundiza la disputa por el liderazgo militar

La decisión se conoce después de la renuncia del secretario del Ejército, Daniel Driscoll, quien dejó la administración del presidente Donald Trump tras meses de diferencias con Hegseth. El senador demócrata Jack Reed, integrante de alto rango del Comité de Servicios Armados del Senado, acusó al secretario de Defensa de haber “vaciado” los niveles superiores del Ejército y advirtió sobre el impacto de sus decisiones.

“El secretario Hegseth está fomentando una cultura en la que la disidencia se castiga y la competencia queda relegada a un segundo plano frente a la lealtad personal”, afirmó Reed. Driscoll había respaldado a George y colaborado con él en una iniciativa para transformar al Ejército, con mayor énfasis en drones y adquisiciones militares más rápidas a partir de las lecciones de la guerra en Ucrania.

Hegseth también ha bloqueado ascensos en otras ramas militares. A principios de año retiró a cuatro oficiales del Ejército de una lista para generales de una estrella, mientras que legisladores demócratas solicitaron una investigación independiente sobre su intervención en los procesos de promoción.

La senadora republicana Susan Collins también cuestionó las decisiones y defendió el sistema de ascensos basado en méritos. “Las fuerzas armadas de Estados Unidos son una de las mayores meritocracias del mundo libre”, declaró Collins.

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